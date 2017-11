Sudtirol Reggiana/ Streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

12 novembre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta Sudtirol Reggiana - LaPresse, repertorio

Sudtirol Reggiana, diretta dall'arbitro Alessandro Meleleo della sezione di Casarano, si gioca oggi, domenica 12 novembre, con calcio di inizio fissato per le ore 14:30. Il match è valido per la 14^ giornata del campionato di Serie C girone B tra due formazioni che si ritrovano nella seconda parte della classifica. Il Sudtirol fino a questo momento è riuscito a mettere da parte 16 punti in 12 gare giocate con 4 vittorie, altrettanti pareggi e sconfitte. In maggiore difficoltà si trova la Reggiana che di punti ne ha conquistati 12 anche se c’è da sottolineare come abbia disputata una gara in meno. Nell’analisi di questo incontro va tenuto presente come tutto sommato entrambe le compagini stiano attraversando un periodo di buona forma: il Sudtirol viene da bene cinque risultati positivi di fila, mentre la Reggiana è reduce da due successi nelle ultime due giornate. Negli ultimi sette anni il Sudtirol e la Reggiana hanno avuto modo di affrontarsi per ben 10 volte in gare ufficiale per un bottino che pende leggermente dalla parte dei padroni di casa che hanno vinto due gare contro una sola vittoria della Reggiana mentre sono stati ben 7 i pareggi.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Sudtirol Reggiana non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale Sportube.tv che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

PROBABILI FORMAZIONI SUDTIROL REGGIANA

Per quanto concerne le probabili formazioni, il Sudtirol dovrebbe presentarsi sul terreno di gioco con un molto attento 3-5-1-1 nel quale dovrebbero essere utilizzati Offredi tra i pali davanti al quale ci saranno Erlic reduce dal gol realizzato nel vittorioso match infrasettimanale ai danni della Sambenedettese, Sgarbi su centro destra e Vinetot sul centrosinistra. In mediana sicuro del posto Smith con uno tra Bertoni e Berardocco come playmaker basso ed uno tra Gatto e Gyasi come mezzala di sinistra. Sulla fascia destra Tait mentre sull’altro lato ci sarà Frascatore. Dietro alla punta centrale Costantino ci dovrebbe essere il fantasista Fink attualmente in vantaggio nelle gerarchie rispetto a Cia.

La Reggiana dovrebbe invece disporsi con il 4-3-3 schierando Narduzzo tra i pali, Crocchianti e Panizzi a formare la coppia centrale, uno tra Lombardo e Spano a spingere sulla corsia di destra e Ghiringhelli dall’altro lato. A centrocampo impossibile rinunciare al metronomo Genevier con Bovo sul centrodestra ed uno tra Riverola e Bobb sull’altro fronte. Per quanto concerne la composizione del tridente offensivo, Cianci in vantaggio su Altinier per il ruolo di punta centrale anche perché ha fatto molto bene nel match contro il Pordenone, Cesarini in vantaggio su Napoli e Carlini che dovrebbe essere preferito a Rocco.

CHIAVE TATTICA

Da un punto di vista tattico ci aspettiamo un match piuttosto bloccato con le due formazioni che proveranno soprattutto nel primo tempo a non scoprirsi allo scopo di non permettere ai rispettivi avversari di colpire in contropiede. Probabile che la Reggiana possa avere una maggior dominio sulle fasce laterali con il Sudtirol che invece predilige le zone centrali sia in fase di non possesso che in quella di costruzione del gioco.

PRONOSTICO E QUOTE

Secondo le principali agenzie di scommesse tra cui Eurobet, in questo incontro anche in ragione del fattore campo, parte leggermente favorito il Sudtirol la cui vittoria darebbe diritto ad una quota di 2,25 contro il 3.10 previsto per il pareggio ed il 3,20 per l’eventuale vittoria da parte degli ospiti. Nettamente favorito è invece l’evento Under 2,5 dato soltanto a 1,57 contro un Over 2,5 gonfiato a ben 2,25.

