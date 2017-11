Svizzera Irlanda del Nord/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Svizzera Irlanda del Nord info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per il ritorno dei playoff di qualificazioni Mondiali

12 novembre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta Svizzera Irlanda del Nord - LaPresse

Svizzera Irlanda del Nord, che sarà diretta dall’arbitro tedesco Felix Brych, si gioca al Sankt Jakob Park di Basilea oggi, domenica 12 novembre, calcio d’inizio alle ore 18.00: è la partita di ritorno dei playoff europei per le qualificazioni al Mondiale 2018. Le due nazionali hanno ottenuto il secondo posto nel rispettivo girone e sono state accoppiate dal successivo sorteggio. Giovedì sera la Svizzera ha vinto per 0-1 a Belfast, sia pure grazie a un rigore decisamente dubbio concesso dall’arbitro Hategan e trasformato dal milanista Ricardo Rodriguez, di conseguenza adesso gli elvetici sono nettamente favoriti: la Svizzera potrà anche permettersi un pareggio casalingo per volare in Russia nel prossimo giugno. Un successo per 0-1 dell’Irlanda del Nord porterebbe la sfida ai tempi supplementari e poi eventualmente ai calci di rigore, una vittoria britannica con qualsiasi altro punteggio porterebbe invece al clamoroso ribaltone.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Svizzera Irlanda del Nord sarà trasmessa in diretta tv sui canali della televisione satellitare a pagamento: appuntamento su Sky Sport 3 HD, Sky Supercalcio HD e Sky Calcio 1 HD, cioè i numeri 203, 206 e 251 della piattaforma con la possibilità per gli abbonati di seguire la partita anche in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go su PC, tablet o smartphone. Ricordiamo inoltre il codice d’acquisto 409504 per chi volesse seguire Svizzera Irlanda del Nord in pay-per-view essendo abbonato Sky ma non ai pacchetti Sport e Calcio.

PROBABILI FORMAZIONI SVIZZERA IRLANDA DEL NORD

Non ci aspettiamo grossi scossoni rispetto alla partita d’andata, perché naturalmente già a Belfast i due commissari tecnici avevano messo in campo le migliori formazioni a loro disposizione, dal momento che i playoff mondiali sono naturalmente un momento fondamentale, di certo non adatto per fare esperimenti o provare qualcosa di nuovo. Per l’Irlanda del Nord il selezionatore Michael O’Neill aveva schierato un modulo 4-3-3 con McGovern in porta; linea difensiva a quattro con McLaughlin a destra, McAuley e J. Evans centrali, terzino sinistro Brunt; il terzetto di centrocampo era invece formato da Norwood, C. Evans e S. Davis; infine il tridente offensivo, che oggi dovrà cercare il gol a tutti i costi con Magennis, l’ex palermitano Lafferty e Dallas.

Dall’altra parte, Vladimir Petkovic aveva proposto una Svizzera con il modulo 4-2-3-1: portiere Sommer; lo juventino Lichtsteiner terzino destro, centrali Schar e Akanji, sulla sinistra il milanista Rodriguez, poi autore del gol decisivo; in mediana ecco la coppia formata da Zakaria e G. Xhaka; ben due ex “italiani” sulla trequarti, cioè Shaqiri e Dzemaili, ai quali si aggiunse Zuber; infine Seferovic punta centrale, altra vecchia conoscenza del nostro calcio.

QUOTE E PRONOSTICO

Per Svizzera Irlanda del Nord la Snai ha previsto ovviamente le sue quote, che vedono nettamente favoriti gli elvetici già vittoriosi all’andata in trasferta: il quadro 1X2 finale ci dice che la vittoria della Svizzera (segno 1) vale 1,53 mentre il segno 2 per l’affermazione dell’Irlanda del Nord a Basilea è quotato ben 6,75 volte la posta in palio. Il segno X, che identifica il pareggio, vi permetterebbe invece di guadagnare 3,90 volte la cifra che avrete deciso di mettere sul piatto per la partita del Sankt Jakob Park; ricordiamo poi che l’ Over, che vale 2,15, prospetta una quota più stuzzicante rispetto all’Under, a quota 1,63.

