Teramo Gubbio/ Streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Teramo Gubbio: streaming video Sportube, probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita, 14^ giornata del girone B di Serie C

12 novembre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta Teramo Gubbio (LaPresse - repertorio)

Teramo Gubbio, partita che sarà diretta dall’arbitro Andrea Colombo della sezione di Como, si gioca oggi, domenica 12 novembre, con calcio di inizio fissato per le ore 18:30 per la 14^ giornata del campionato di Serie C, girone B. Si affrontano due formazioni che sono alla ricerca di punti pesanti per alimentare le rispettive aspettative di ottenere la permanenza nella terza serie italiana. In questo momento la classifica generale vede il Teramo occupare la tredicesima piazza a quota 14 punti conquistati in 13 gare disputate. Il Gubbio è invece quindicesimo con 11 punti ottenuti sempre in 12 gare.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Teramo Gubbio non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale Sportube.tv che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

PROBABILI FORMAZIONI TERAMO GUBBIO

Il Teramo, che ricordiamo essere reduce da bene quattro pareggi di fila, dovrebbe disporsi sul rettangolo di gioco con 3-4-3 dall’atteggiamento abbastanza accorto. In porta Calore con una difesa che viene comandata dal centrale Sales ai cui fianchi andranno ad agire Speranza ed uno tra Caidi e Milillo. A centrocampo la mente ed il fulcro del gioco resta Ilari con da interni Amadio che pare in vantaggio nei confronti di Paolucci e De Grazia. Sulla fascia di destra giocherà senza dubbio Ventola reduce dall’ottima prestazione con gol offerta nel match di Trieste e dall’altro lato c’è un ballottaggio tra Graziano e Terracino. In avanti al fianco di Tulli dovrebbe esserci Foggia anche se non è da escludere l’opzione Barbuti.

Il Gubbio dovrebbe invece giocare con un il 4-4-1-1. In porta Volpe, in difesa Dierna e Piccinini nel mezzo con Kalombo che giocherà da terzino destro con il duplice compito di spingere e proteggere e dall’altro lato con le stesse consegne Lo Porto. A centrocampo sicuro del posto è Giacomarro con al proprio fianco Sampietro che sembra avanti rispetto all’opzione che porta Ricci, sulla destra è ballottaggio tra Paolelli e Jallow mentre sull’altra corsi laterale Ciccone dovrebbe essere preferito a Manari. In avanti prima punta Marchi con a sostegno il trequartista Casiraghi.

CHIAVE TATTICA

Da un punto di vista tattico, il match dovrebbe vedere il Teramo cercare di essere maggiormente propositivo anche se la squadra di casa ha dimostrato di essere molto attenta agli equilibri per cui sarà difficile vedere dei contropiede clamorosi a favore del Gubbio. Gli ospiti per trovare la prima vittoria esterna dovranno provare a sfruttare anche e soprattutto le occasioni da palla ferma.

PRONOSTICO E QUOTE

I principali bookmakers operanti in Italia, tra cui EuroBet, hanno presentato della quote dalle quali si evince come in questo incontro sia leggermente favorito il Teramo la cui vittoria al momento è stata ancorata ad una quota di 2,15. Il pareggio invece vale una quota di 3,15 mentre l’eventuale successo da parte del Gubbio darebbe diritto ad un ottimo 3,35. Per quanto concerne il numero di gol non c’è una netta demarcazione tra l’evento Under 2,5 dato a 1,65 e l’evento Over 2,5 che galleggia a 2,10.

