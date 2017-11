Ternana Novara/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Ternana Novara, Serie B 14^ giornata (LaPresse)

Ternana Novara, diretta dall'arbitro Marini, gara in programma oggi domenica 12 novembre 2017, alle ore 15.00, la sfida dello Stadio Libero Liberati di Terni sarà valida per la quattordicesima giornata di Serie B 2017/2018. Due squadre in difficoltà: l’undici di Sandro Pochesci è fanalino di coda, con Pro Vercelli, Ascoli e Cesena a quota 13 punti mentre la formazione di Eugenio Corini è 11esima in classifca con 17 punti, in coabitazione con Pescara ed Avellino. Gli umbri hanno raccolto solo tre punti nelle ultime quattro partite: dopo due pareggi (1-1 con l’Ascoli e 0-0 con il Carpi) ed una sconfitta (4-2 in trasferta contro il Frosinone, Tremolada e compagni hanno raccolo un 1-1 fuori casa contro il Cittadella. Ruolino non positivo anche per i piemontesi che, dopo le vittorie contro Brescia e Palermo, hanno raccolto un pareggio (2-2 contro il Cesena) e due sconfitte casalinghe (2-3 con la Salernitana e 0-1 contro la Pro Vercelli); il ko nel derby del Riso ha deluso i tifosi, che chiedono una pronta risposta già a partire dal confronto contro i rossoverdi.

PROBABILI FORMAZIONI TERNANA NOVARA

Buona prestazione per la Ternana nella sfida di sabato scorso contro il Cittadella, con Sandro Pochesci che potrebbe riproporre il 3-4-1-2. Buone notizie per il tecnico, che ha recuperato in settimana il portiere Plizzari e il difensore Vitiello: entrambi potrebbero trovare una maglia da titolare, il tecnico scioglierà i nodi nelle prossime ore. Tra i pali, dunque, ballottaggio tra Bleve e il canterano Milan. Difesa a tre composta da Valjent, Gasparetto e uno tra Signorini e Vitiello. Sulle corsie esterne spazio ai titolarissimi Defendi e Favalli, con Paolucci e Angiulli in mezzo. Sulla trequarti agirà Tremolada, mentre restano dei dubbi sul tandem avanzato: Carretta, dopo il gol siglato contro il Cittadella, verso la riconferma, mentre Albadoro non è in ottime condizioni fisiche; al posto dell’ex Bari chiede spazio Finotto, attenzione anche al rientrante Bombagi…

Molti dubbi per Eugenio Corini, che in settimana ha riflettuto sul modulo da utilizzare dopo il flop del 3-5-2 nel derby contro la Pro Vercelli, perso 0-1 tra le mura amiche. O riconferma per il 3-5-2 o ritorno al caro 4-3-3, utilizzato nelle prime giornate di Serie B. Per il momento, il primo sistema di gioco sembra favorito: Montipò tra i pali, linea a tre composta da Golubovic, Mantovani e Chiosa. Sulle corsie esterne spazio al talentino Dickmann e all’esperto Calderoni, mentre in mezzo in quattro si giocano tre maglie da titolare: Casarini, Orlandini, Moscati e Sciaudone, con quest’ultimo tenuto in panchina nel derby del Riso e che reclama spazio. In attacco molto dipenderà dalle valutazioni fatte in settimana da Eugenio Corini: i giovani Da Cruz e Di Mariano stanno ben figurando, ma il Novara non può rinunciare alla qualità di Macheda. Sempre in attesa del ritorno di Maniero…

LA CHIAVE TATTICA

Molto dipenderà dalle effettive scelte di formazione dei due tecnici, che hanno cambiato spesso impostazione tattica nelle prime giornate in nome del bel gioco e del risultato. Sandro Pochesci potrebbe riproporre il 3-4-1-2, con un gioco corale mirato a valorizzare le qualità del reparto avanzato, con il fantasista Tremolada pericolo numero uno per la difesa azzurra. Attenzione anche alla spinta sulle corsie esterne di Defendi e Favalli, punto di forza degli umbri in questa prima parte di stagione. Il Novara, invece, dopo aver utilizzato con costanza un offensivo 4-3-3, potrebbe nuovamente ricorrere al 3-5-2: anche qui, le corsie esterne con Dickmann e Calderoni rappresentano un punto di forza mentre ultimamente si fatica in attacco. Maniero con problemi fisici e Macheda fuori forma, Corini ha potuto contare suii talenti Da Cruz e Di Mariano, che hanno ben figurato ma che non hanno nei piedi i gol sufficienti per trascinare i piemontesi. La qualità del centrocampo è uno dei punti di forza del Novara, che può contare su Sciaudone, Orlandi e Casarini, tra gli interpreti migliori della categoria. Due squadre che provano a giocare il pallone, tanti passaggi: prevista una sfida molto tattica.

QUOTE E PRONOSTICO

Ternana Novara, quote e pronostico: gara abbastanza equilibrata secondo i bookmakers, che vedono i padroni di casa leggermente favoriti. Le quote Snai offronto 1-X-2 a 2,35-3,10-3,15, con Under 2,5 e Over 2,5 (più o meno di tre gol segnati in totale) rispettivamente a 1,75 e 1,95. Gol e No Gol (entrambe le squadre a segno o meno), invece rispettivamente a 1,70 e 2,03. Gara difficile da pronosticare, con la Ternana che viaggia forte tra le mura amiche del Libero Liberati (due vittorie, quattro pareggi ed una sconfitta), ed il Novara che fa meglio in trasferta rispetto che in casa (tre vittorie, due pareggi e due sconfitte). Due squadre portate anche a segnare: venti gol fatti per gli umbri, quindici per i piemontesi. La Ternana vuole dare continuità di risultato dopo i due pareggi consecutivi, tornando alla vittoria che manca da quattro turni, mentre il Novara cerca riscatto dopo la sconfitta contro la Pro Vercelli. Attenzione quindi alla giocata 1, quotata bene dai bookmakers, ma l’opzione Gol è senz’altro più facile da azzeccare.

