Venezia Perugia/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Venezia Perugia, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la quattordicesima giornata del campionato di Serie B

12 novembre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Venezia Perugia, Serie B 14^ giornata (Foto LaPresse)

Venezia Perugia, partita che sarà diretta dall’arbitro Pinzani, si gioca alle ore 12:30 di domenica 12 novembre: è il lunch match nella 14^ giornata della Serie B 2017-2018 che, come sempre quando ci sono le nazionali, slitta di un giorno e di fatto ricalca il calendario della Serie A. Al Penzo si sfidano due squadre che hanno classifica e momenti diversi: il Venezia, neopromosso, punta a una terza promozione consecutiva che avrebbe dell’incredibile, ed entrando nella giornata occupava la terza posizione (21 punti) a due lunghezze dalla vetta. Complicato l’autunno del Perugia, che dopo un grande avvio è crollato e ha cambiato allenatore; con 15 punti si trova appena sopra la zona playout e rischia molto.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La Serie B è in diretta tv sulla televisione satellitare: appuntamento per Venezia Perugia su Sky Sport 3, Sky Super Calcio e Sky Calcio 1 (in questo caso il codice d’acquisto per i non abbonati al Pacchetto Calcio è 409968). Naturalmente ci sarà la possibilità di seguire la partita anche in diretta streaming video, attivando - senza costi aggiuntivi - l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Le due società forniranno informazioni utili tramite gli account ufficiali presenti sui social network, in particolare Facebook e Twitter.

IL CONTESTO

Il Venezia arriva dalla preziosissima vittoria di Brescia, maturata nei minuti finali dopo che le Rondinelle avevano sbloccato il risultato con meno di 10 minuti da giocare; tre punti che Pippo Inzaghi non ha esitato a definire importantissimi, e in effetti lo sono anche perchè hanno permesso ai lagunari di riprendere la marcia dopo due giornate nelle quali era arrivato un solo punto (sconfitta a Cittadella, pareggio interno contro il Frosinone). Un Venezia che comunque sta ricalcando il campionato della scorsa Lega Pro: perde poco (appena due volte) e pareggia tanto (in 6 occasioni), forse in pochi si sarebbero aspettati questa classifica a più di metà del girone di andata ma la verità è che il progetto è ambizioso e che i playoff sono un obiettivo realistico. Il Perugia affidato a Roberto Breda non ha ancora perso: il nuovo allenatore, subentrato a Federico Giunti che ha pagato cinque sconfitte consecutive (dopo un avvio da 13 punti in sei giornate) ha pareggiato a Cremona e in casa contro l’Avellino. Se non altro è tornato a muovere la classifica, ma la vittoria manca dal 23 settembre: decisamente troppo per una squadra che vede l’ingresso nelle prime otto come un traguardo minimo, ma che anche negli anni scorsi era andata incontro a rendimenti ondivaghi e cali di tensione (per non dire crolli) durante la stagione. Il calendario da qui a fine anno non è durissimo e bisognerà provare ad approfittarne.

PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA PERUGIA

Possibile che la formazione che scenderà in campo oggi sia la stessa che ha vinto a Brescia; potrebbe cambiare qualcosa nel settore avanzato, dove Geijo e Zigoni sono valide alternative a Marsura e Moreo. I due però stanno facendo molto bene al netto del gol, e dunque potrebbero essere confermati in campo come attaccanti. A centrocampo Giuseppe Zampano e Garofalo vanno verso un’altra maglia da titolare sugli esterni; Bentivoglio sarà il playmaker schierato davanti alla difesa, con Pinato e Falzerano che sono gli eroi del Rigamonti (loro i gol a distanza di due minuti) e che giocheranno sulle mezzali, attenzione in particolare a Falzerano che sta disputando un ottimo campionato e ha grande qualità. Difesa confermata con Andelkovic al centro dello schieramento, il veterano Domizzi dovrebbe quindi essere schierato sul centrosinistra con Modolo ad agire dall’altra parte, in porta ovviamente il giovane Audero che è in prestito dalla Juventus.

Anche il Perugia ha tante scelte davanti: contro l’Avellino è rimasto in panchina Cerri, che ha poi segnato il rigore del pareggio. Breda gioca con il 4-2-3-1, in bilico Falco che potrebbe lasciare il posto a Di Carmine, in questo caso schierato come trequartista a supporto dello stesso Cerri. Anche il giovane Han Kwang-Song, 6 gol in questo campionato, si gioca una maglia da attaccante; Terrani invece è in ballottaggio con Mustacchio e Buonaiuto (più con il primo) per iniziare la partita su una delle due fasce offensive. Le scelte che riguardano difesa e centrocampo dovrebbero essere più lineari: Zanon e Pajac saranno i due terzini con la coppia centrale - a protezione di Rosati - formata da Volta e Monaco. In mediana invece scalpita Raffaele Bianco, che però dovrà convincere il suo allenatore a lasciare fuori uno tra Bandinelli e Colombatto che stanno facendo piuttosto bene. E’ chiaro comunque che sette giornate senza vittorie impongano qualche cambiamento, e dunque fino all’ultimo Breda manterrà le riserve e i dubbi circa la formazione da mandare in campo al Penzo.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia di scommesse Snai ha fornito le quote sulla partita: stando ai pronostici i lagunari sono ovviamente favoriti, ma a dire il vero c’è equilibrio nelle quote visto che il segno 1 per la vittoria del Venezia vale 2,30 contro il 3,30 che accompagna il segno 2 per l’affermazione esterna del Perugia. Per il pareggio dovrete giocare il segno X e potreste guadagnare 3,05 volte la cifra che avrete deciso si mettere sul piatto. Per l’eventualità Gol siamo a 1,70 e per quella NoGol a 2,05.

© Riproduzione Riservata.