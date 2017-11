Verona Ravenna / Streaming video e diretta Rai.tv, orario e risultato live (Serie A1 Superlega 7^ giornata)

Diretta Verona Ravenna: info streaming video e Rai.tv, orario e risultato live della partita di volley maschile valida nella 7^ giornata di Serie A1 Superlega.

12 novembre 2017 Michela Colombo

Diretta Verona Ravenna (LaPresse)

Verona Ravenna, diretta dagli arbitri Gianluca Cappello e Massimo Florian, è la partita di volley maschile in programma oggi domenica 12 novembre 2017 alle ore 18.00 presso l’Agsm Forum di Verona, valida nella 7^giornata del Campionato di Serie A1 di Superlega 2017-2018. Dopo la soddisfacente vittoria ottenuta contro una blasonata come Trento, i ragazzi di Nikola Grbic tornano di fronte al pubblico di casa per affrontare la vera sorpresa di questa stagione del volley maschile, ovvero i romagnoli guidati da Fabio Soli. La sfida quindi si annuncia caldissima anche perché non dimentichiamo che Ravenna sta contendendo da grande outsider i gradini più alti del podio della classifica a club come Perugia e Modena, mentre gli scaligeri stazionano all’ottava piazza.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo che la partita di volley maschile, attesa alle ore 18.00, sarà visibile in diretta tv sulla tv di stato: appuntamento quindi su Raisport +, al numero 57 del telecomando del digitale terrestre, con diretta streaming video dei Verona-Ravenna garantita tramite il portale Raiplay.it.

QUI VERONA

Questo inizio di stagione per il campionato di Superlega, ha visto la compagine di Nikola Grbic osservare un andamento altalenate che alla vigilia del 7^ turno, racconta di 7 punti e 3 successi, tutti però arrivati in trasferta (contro Latina , Padova e Trento). In casa infatti Verona non è ancora riuscita a trovare alcuna soddisfazione, mettendo a segno appena un set a favore nei due incontri finora affrontati. Il motivo però è presto detto: in quelle due occasioni gli scaligeri hanno affrontato Modena e Perugia, le due squadre al momento più in forma di tutti la serie A1 e che si contendo la prima piazza in classifica. Appare quindi normale quindi che per una rosa come quella gialloblu il successo non sia stato così immediato: già stasera però Gbric e i suoi giocatori potranno rilanciarsi alla grande, contro un’altra grande di questa stagione.

QUI RAVENNA

Pare davvero difficile che qualcosa o qualcuno possa davvero mettere i bastoni tra le ruote alla cavalcata vittoriosa della compagine di Fabio Soli. Ravenna continua a mietere successi di peso anche contro le grandi, riuscendo quindi a conquistare con grande merito la terza piazza della classifica della Serie A1. I romagnoli infatti, alla vigilia di questo turno sono riusciti a mettere a bilancio 13 punti e solo una sconfitta, rimediata contro Piacenza al tie break nella prima giornata di campionato. Considerando che poi ai romagnoli manca ancora un match da disputare, vediamo subito che le statistiche risultano davvero importanti. Ora però Ravenna avrà di fronte un nuovo ostacolo, che si annuncia difficile da superare, visto che Verona è senza dubbio una squadra ostica. Staremo a vedere.

