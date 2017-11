Video/ Andria Bisceglie (0-0): highlights della partita (Serie C 14^ giornata)

Video Andria Bisceglie (risultato finale 0-0): gli highlights della partita valida nella 14^ giornata del girone C del Campionato di Serie C 2017-2018.

12 novembre 2017 Stefano Belli

Video Andria Bisceglie (LaPresse)

Si è concluso senza gol il derby pugliese tra Fidelis Andria e Bisceglie che hanno impattato 0-0 allo Stadio degli Ulivi: la squadra di Loseto sale a quota 10 punti e resta ancora a secco di vittorie dopo le prime 13 giornate del campionato di Serie C girone C, mentre quella di Zavettieri si porta all'undicesimo posto con un bottino di 11 punti. La prima emozione arriva al 3' quando Curcio direttamente su calcio piazzato scalda le mani di Crispino che in tuffo toglie le castagne dal fuoco agli ospiti. Dall'altra parte Partipilo non trova la porta da fuori area, successivamente i padroni di casa andranno vicini al gol con Nadarevic murato da Jurkic; prima dell'intervallo D'Ancora scheggia la traversa che salva i federiciani dallo 0-1.

IL SECONDO TEMPO

Nella ripresa Nadarevic fallisce un altro appuntamento per il vantaggio, mentre Partipilo impegna nuovamente Maurantonio dalla distanza, il portiere della Fidelis Andria compier un mezzo miracolo su Risolo e a pochi minuti dal novantesimo farà nuovamente il suo dovere nei confronti di Azzi, nonostante i tentativi delle due squadre il punteggio non schioda dallo 0-0 fino al triplice fischio dell'arbitro De Angeli che allo scadere del recupero manda tutti sotto la doccia.

