Video / Danimarca Irlanda (0-0): highlights della partita (Qualificazioni mondiali 2018, play off)

Video Danimarca Irlanda (risultato finale 0-0): gli highlights della partita giocata a Copenaghen e valida per i play off del torneo di Qualificazione ai Mondiali 2018.

12 novembre 2017 Fabio Belli

Video Danimarca Irlanda (LaPresse)

A Copenaghen, spareggio tra le ultime due formazioni impegnate nell’andata della zona Europea, nel viaggio verso Russia 2018. L’Irlanda prova a mettere in campo la sua forza contro una Danimarca con più qualità tecnica ma meno esperienza e fisico. Il pallino del gioco resta in maniera abbastanza decisa tra le mani dei padroni di casa, che non riescono però a costruire una quantità di occasioni da gol tale da giustificare rimpianti per lo 0-0 finale. Nel primo tempo, il miglior pallone capita sul piede di Pione Sisto al 33’, con l’attaccante danese che raccoglie una corta respinta del portiere irlandese Randolph su una conclusione di Eriksen, a sua volta propiziata da un errore su un rinvio del portiere irlandese. L’Irlanda è riuscita a controbattere a 2’ dall’intervallo con un’incursione di Christie sulla quale si è dovuto opporre il portiere di casa Kasper Schmeichel, in uscita bassa.

IL SECONDO TEMPO

Nella ripresa il leit motiv della partita non è cambiato, la Danimarca ha provato soprattutto a sfruttare la qualità di Eriksen per far cadere il muro di un’Irlanda attentissima in difesa, ma con qualche difficoltà in più nelle ripartenze rispetto alla prima frazione di ioco. Con la partita avviata verso lo zero a zero, il finale è vibrante: al 44’ Shane Duffy cerca il colpaccio di testa ma trova un Kasper Schmeichel assolutamente pronto. Al novantesimo Youssuf Poulsen, sempre di testa, fa gridare al gol i danesi ma il colpo di reni di Randolph è decisivo e il pallone viene deviato in angolo. Si chiude senza reti e ora l’Irlanda ha la grande occasione di piazzare a Dublino il colpo del ko.

CLICCA QUI PER IL VIDEO DANIMARCA IRLANDA (0-0): HIGHLIGHTS DELLA PARTITA (QUALIFICAZIONI MONDIALI 2018, da video sky)

© Riproduzione Riservata.