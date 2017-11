Video/ Pro Vercelli Empoli (2-1): highlights e gol della partita (Serie B 14^ giornata)

Video Pro Vercelli Empoli (2-1): highlights e gol della partita di Serie B valida per la 14^ giornata. Le immagini salienti del match allo stadio Piola.

12 novembre 2017 Michela Colombo

Video Pro Vercelli Empoli (LAPRESSE)

Si è chiusa con una bella vittoria per 2-1 tra le mura di casa del Silvio Piola il match tra Pro Vercelli e Empoli, atteso nella 14^ giornata del campionato della Serie B. Contro il pronostico la compagine biancoscudata è riuscita a riconfermarsi dopo il successo rimediato nel derby del precedente turno, e ha fatto cadere in fallo gli azzurri di Vivarini. A segnare la partita ecco la rete di Caputo per i toscani arrivata al 29’ su assist di Zajc, a cui pochi minuti dopo, per la precisione al 34’, a fatto seguito la risposta e il gol del pareggio di Firenze: il gol vittoria dei piemontesi ha poi portato la firma di Castiglia al 76’ su assist di Raicevic. Dando un occhio a qualche numero segnato dalle due squadre nel post partita ci accorgiamo di un incontro piuttosto a favore dei toscani, che pure sono rimasti poi beffati dal tabellone finale. Proprio gli azzurri hanno segnato il maggior possesso palla, fissato sul 52% oltre il più alto numeri di tiri, ben 12 di cui 6 in porta e 15 punizioni: a ciò aggiungiamo anche un solo corner e 12 falli. Numeri meno entusiasmanti per la Pro Vercelli, che pure ora vanta in stagione 4 vittorie e 16 punti validi per la classifica. I biancoscudati hanno realizzato il 48% di possesso palla oltre a 9 tiri di cui 5 a target: aggiungiamo a tabella anche 13 punizioni e 3 calci d’angolo, oltre a 5 parate e 14 falli.

LE DICHIARAZIONI

C’è chiaramente amarezza e preoccupazione in casa dell’Empoli per la sconfitta rimediata al Piola contro la Pro Vercelli, come ha ricordato lo stesso tecnico azzurro nel post match. A impensierire Vivarini nello specifico vi è poi la grande quantità di gol incassati: “Abbiamo dei problemi che dobbiamo analizzare bene. Mi preoccupa subire tutti questi gol, andiamo ad analizzarli ma è una cosa molto strana anche per il proseguo del campionato. Dobbiamo invertire la rotta. Questo è un momento particolare del campionato, ancora non sono emerse le qualità delle squadre più attrezzate: ci vorrà ancora un po’ di tempo per vedere la vera classifica". Di tutt’altro tono ovviamente le considerazioni dell’allenatore della Pro Vercelli Gianluca Grassadonia, che al termine dell’incontro ha dichiarato: “ Faccio i complimenti ancora a chi si è sacrificato in un ruolo non suo, a chi ha giocato, a chi è subentrato e anche a chi non ha giocato, perchè le qualità del gruppo si vedono. Abbiamo un gruppo di giocatori straordinari, stiamo lavorando molto bene. Nelle ultime settimane stiamo provando cose diverse e i giocatori mi hanno risposto in maniera molto attenta e positiva. Tutti i componenti di questa rosa stanno crescendo ed acquistando autostima, dobbiamo continuare a crescere e migliorare, il cammino è ancora molto lungo”.

