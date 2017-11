Video/ Tunisia Libia (0-0): highlights della partita (Qualificazioni Mondiali 2018)

Video Tunisia Libia (risultato finale 0-0): gli highlights e le azioni salienti della partita giocata a Rades e valida per le qualificazioni ai mondiali 2018.

12 novembre 2017 - agg. 12 novembre 2017, 11.21 Francesco Zaza

Video Tunisia Libia (LaPresse)

La Tunisia pareggia 0-0 in casa contro la Libia e ottiene il pass per la partecipazione ai Mondiali. Il pari della Tunisia rende inutile, ai fini della qualificazione, il risultato della Repubblica Democratica del Congo contro la Guinea. Dopo 12 anni le Aquile di Cartagine torneranno a disputare la Coppa del Mondo.

SINTESI PRIMO TEMPO

Tunisia in campo con il 4-4-2. Mathlouthi in porta, Ben Youssef, Merieh, Maaloul e Naguez in difesa. A centrocampo da destra verso sinistra Msakni, Khazri, Ben Amor e Badri. In avanti Khenissi e Chaalani. La Libia risponde con il 4-3-3. Tra i pali Nashnush, in difesa Al Maghasi, Sabbou, Eltrbi ed Ellafi. A centrocampo Tubal, Al Warfali e Benali. Zona offensiva occuata da Al Musrati, Ghanudi e Mohamed. Parte forte la Tunisia. Dopo appena 4 minuti sugli sviluppi di un corner Nashnush è chiamato al primo intervento prodigioso. Ben Youssef trova il tiro dal cuore dell'area ma il portiere libico è reattivo e risponde alla grande. I padroni di casa insistono cercando spesso lo spazio per il tiro. Libia in difficoltà. La Tunisia pressa chiudendo la Libia nella propria metà campo. Khazri viene pescato in avanti sulla sinistra. Tocco per l'accorrente Msakni che di prima calcia dal limite ma spara alto. Alla mezzora ci riprova Msakni che si avventa su un pallone al limite dell'area, si prepara il tiro e conclude con il mancino scivolando. Nessun problema per Nashnush. Sovente la Libia intravede qualche occasione in contropiede. I giocatori ospiti sono però troppo lenti nel distendersi. Al 37esimo Khenissi prova a sorprendere il portiere avversario con un tiro dal limite molto velenoso. La sfera esce fuori di pochissimo. Subito dopo cross dalla sinistra di Chaalani, Nashnush esce con i pugni ma ribatte addosso e Khenissi che vede la sfera uscire alta di poco. Il portiere della Libia la stava per combinare davvero grossa. Prima dell'intervallo Badri ci prova al volo impegnando il portiere avversario.

SINTESI SECONDO TEMPO

Nessuna sostituzione effettuata dai due tecnici durante l'intervallo. Si riparte con gli stessi ventidue del primo tempo. Nei primi minuti di gioco della ripresa è la Libia a provarci. Gli ospiti riescono a pungere sulla fascia destra. Al Maghasi cerca Mohamed in area ma l'attaccante si fa anticipare da Ben Youssef. Poco dopo ci prova dalla distanza Al Warfali senza riuscire a inquadrare lo specchio. Al 52esimo la Tunisia prova a reagire. Khazri taglia il campo per vie orizzontali e crossa morbido in area. Merieh ci prova di testa ma sbaglia tutto colpendo malissimo. Sostituzione per la Libia: esce Ellafi, entra Hassan Bader. La Tunisia prova a mantenere il possesso. Al 59esimo Maaloul crossa morbido verso il secondo palo. Sabbou riesce a metterci una pezza sventando una pericolosa azione. Assedio tunisino. La Libia prova a resistere e ripartire. Doppia sostituzione effettuata dalla Tunisia al 70esimo: escono Maaloul e Khazri, entrano Ben Youssef e Haddadi. Ammonito intanto Ben Amor. I biancorossi insistono ma faticano a creare occasioni sbattendo spesso contro il muro eretto dagli ospiti. Anche la Libia propone un cambio: esce Tubal, entra Taktak. La Tunisia va vicina al gol al 75esimo. Chaalani riceve sul limite e da posizione defilata calcia a giro. Neshnush in maniera goffa ma efficace riesce a respingere in corner. Il portiere libico si fa ammonire poco dopo per perdita di tempo. Intanto la Tunisia esaurisce i cambi a disposizione. Esce Badri, entra Sassi. I padroni di casa ci provano all'84esimo con Merieh. Colpo di testa su azione da corner impreciso. La palla termina ampiamente fuori. Le Aquile di Cartagine nel finale insistono senza riuscire a trovare il gol. El Taher al posto di Ghanudi è l'ultimo cambio di serata.

