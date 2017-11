Viterbese Pistoiese/ Streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

12 novembre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta Viterbese Pistoiese (LaPresse - imm. di repertorio)

Viterbese Pistoiese, partita che sarà diretta dall’arbitro Davide Andreini della sezione di Forlì, e il cui calcio di inizio è fissato per le ore 18:30 di oggi, si gioca per la 14^ giornata del campionato di Serie C, girone A. Scenderanno in campo due formazioni in cerca di riscatto in Viterbese-Pistoiese. Per i laziali dopo il cambio di allenatore da Bertotto a Nofri Onofri, i risultati non hanno avuto l'impennata sperata, ed anzi la società laziale è ancora molto lontana dall'ottimo rendimento che le aveva anche regalato il primato in classifica a inizio campionato. La Viterbese anche nell'ultimo match in casa della capolista Livorno ha dimostrato buona abitudine alla lotta, è mancato però il guizzo giusto nella fase del secondo tempo in cui gli etruschi sembravano in grado di aspirare almeno al pareggio, e invece è arrivato un pesante ko per zero a tre.

Per la Pistoiese invece la sconfitta interna contro il Siena, uno a due col gol dell'argentino Ferrari arrivato quando gli avversari conducevano già per due reti a zero, è arrivata dopo il pareggio per tre a tre sul campo del Pisa che era stato riacciuffato al novantaquattresimo minuto. Ancora a metà classifica, gli orange vanno avanti fra alti e bassi, senza dare l'impressione di poter ambire a un vero salto di qualità.

Allo stadio Rocchi di Viterbo si affronteranno queste probabili formazioni: padroni di casa della Viterbese schierati con Iannarilli in porta e una difesa a tre con Celiento, Sini e Pacciardi impiegati dal primo minuto. Peverelli sarà l'esterno di fascia destra e Varutti l'esterno di fascia sinistra, mentre Baldassin, Musacci e Cenciarelli giocheranno per vie centrali a centrocampo. In attacco out l'albanese Kabashi, sempre molto importante con la sua abilità sui calci piazzati, espulso nel match esterno a Livorno e dunque squalificato. Al fianco di Razzitti nel tandem offensivo ci sarà l'uruguaiano Kevin Mendez.

Risponderà la Pistoiese con Biagini in porta, Zullo, lo svizzero Rossini e Quaranta titolari nella difesa a tre davanti all'estremo difensore, mentre Hamlini, Luperini e Tartaglione saranno i centrali di centrocampo. Mulas presidierà la corsia laterale di destra e Regoli la corsia laterale di sinistra, mentre l'argentino Ferrari farà coppia con Zappa in attacco. Tatticamente lo scontro sarà fra due 3-5-2 speculari: stesso schieramento tattico sia per la Viterbese allenata da mister Nofri Onofri, sia per la Pistoiese di mister Indiani.

I bookmaker sembrano voler puntare sul ritorno alla vittoria della Viterbese, con la quota del segno '1' fissata a 1.91 da Bwin, mentre Bet365 propone a 3.39 la quota per l'eventuale pareggio e Betclic propone invece a 3.50 la quota per il successo esterno. Per quanto riguarda i gol realizzati, Bet365 quota 1.97 l'over 2.5 e 1.82 l'under 2.5.

