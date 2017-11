Atp Finals 2017/ Diretta Thiem Dimitrov, Nadal Goffin: streaming video SuperTennis, orario delle partite

Diretta Atp Finals 2017: info streaming video e tv, lunedì 13 novembre prosegue il Master di tennis maschile a Londra. In programma ci sono i match Thiem Dimitrov e Nadal Goffin

13 novembre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Atp Finals 2017: Rafa Nadal sfida David Goffin (Foto LaPresse)

Thiem Dimitrov e Nadal Goffin sono i due match che, lunedì 13 novembre a partire dalle ore 15, sanciscono alle Atp Finals 2017 l’esordio per il gruppo intitolato a Pete Sampras. Il Master di tennis maschile prosegue con altri due incontri spettacolari: siamo alla O2 Arena di Londra, che dal 2008 ospita l’appuntamento che accoglie i migliori otto giocatori dell’anno solare sotto un unico tetto - letteralmente: si gioca indoor - e li mette a confronto con due gironi, dai quali escono i migliori due tennisti che si affronteranno nelle semifinali incrociate. Il torneo ha grande fascino, anche e soprattutto perchè ogni singolo match è potenzialmente una grande sfida.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE L'ATP FINALS 2017

Le Atp Finals 2017 sono trasmesse in diretta tv sulla televisione satellitare: l’appuntamento per tutti i possessori di un abbonamento è su Sky Sport 2, con la possibilità ovviamente di seguire i match anche su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, grazie alla diretta streaming video attivabile con l’applicazione Sky Go che non comporta costi aggiuntivi.

RAFA E I CAMPI INDOOR

Rafa Nadal era assente lo scorso anno: anche lui come Roger Federer aveva dovuto fare i conti con acciacchi vari che gli avevano impedito di essere competitivo ai massimi livelli e di onorare il Master. A differenza del Re, tuttavia, per lo spagnolo - che quest’anno ha vinto Roland Garros e Us Open, oltre a Montecarlo e Madrid - le Atp Finals sono un nervo scoperto. Nadal non ha mai amato i campi indoor, e infatti al Master non ha mai trionfato: resta questo il vero grande titolo che non sia ancora riuscito a mettere in bacheca, e purtroppo per lui le occasioni per rimediare cominciano a scarseggiare. Due le finali perse da Nadal in questo torneo, ma soprattutto Rafa è a quota zero anche nel Master 1000 di Parigi-Bercy, che non a caso si gioca sotto il tetto: due settimane fa il maiorchino si era spinto ai quarti, ma nel momento in cui è stato aritmetico il fatto che avrebbe chiuso il 2017 al numero 1 del ranking (per il quarto anno in carriera) ha preferito concentrarsi sulle Finals e andare subito a Londra.

IL GRUPPO SAMPRAS

Nel girone dedicato a Pete Sampras, che per cinque volte ha vinto le Atp Finals, ci sono nomi altisonanti: oltre a quello di Nadal troviamo quello di Dominic Thiem, alla seconda partecipazione consecutiva. Lo scorso anno all’esordio l’austriaco aveva sorpreso Novak Djokovic strappandogli il primo set, e si era guadagnato i complimenti di José Mourinho che, ancora allenatore del Chelsea, era andato a fargli visita. C’è poi Grigor Dimitrov, il bulgaro che forse quest’anno ha fatto il definitivo salto di qualità: resta ancora carente negli Slam, ma intanto ha messo le mani sul primo Master 1000 in carriera (a Cincinnati) e più volte è arrivato in fondo ai tornei più prestigiosi, per esempio agli Australian Open dove è stato ad un’incollatura dal far fuori Nadal in semifinale. David Goffin è stato il penultimo a qualificarsi: il belga ha così suggellato una stagione che non era iniziata benissimo ma è proseguita in crescendo. Per lui la stagione non finirà con Londra: a fine mese dovrà giocare la finale di Coppa Davis, trofeo che gli era sfuggito due anni fa.

