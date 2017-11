Classifica Serie B/ Risultati 14^ giornata: Palermo di nuovo in testa, altro KO per l’Ascoli

13 novembre 2017 Michela Colombo

Ieri sera con la partita al San Nicola tra Bari e Pescara si è chiusa anche la 14^ giornata del Campionato di Serie B 2017-2018: tanti risultati utili e ancor di più i gol che abbiamo ammirato ieri, e che hanno quindi dato un voto del tutto nuovo alla classifica, che ora vede in testa il Palermo. La squadra rosanero è quindi la nuova capolista della cadetteria con 25 punti a bilancio e un bel successo occorso per 2-1 allo Zini contro la Cremonese, che invece rimane ferma a 21 punti. Diamo ora un occhio agli altri risultati che sono arrivati dai campi impegnati nel 14^ turno prima di controllare che cosa è successo in classifica. Partendo dai tre anticipi del sabato 11 novembre segnaliamo la bella vittoria della Pro Vercelli a spese dell’Empoli, occorsa al Pioli per 2-1, mentre si sono chiusi con due pareggi i match Avellino -Entella (0.0) e Spezia-Frosinone (1-1). La giornata di domenica 12 novembre (occasione particolare data la sosta per le nazionale e lo stop della serie A) è stata inaugurata dal successo casalingo del Venezia, alla vittoria per 1-0 contro il Perugia. Per gli incontri del pomeriggio segnaliamo il pareggio tra Ternana-Novara (1-1) e Carpi -Brescia (1-1) oltre al pirotecnico 3-3 consumato al Manuzzi tra Cesena e Salernitana, A questi esiti aggiungiamo infine i successi corsari di Palermo e Parma, rispettivamente occorsi per 2-1 contro Cremonese e Cittadella. A chiudere il programma poi il successo in trasferta del Foggia, alla vittoria per 2-0 contro l’Ascoli sempre più in crisi.

LA CLASSIFICA

Benché siamo ormai oltre al 14^ turno del Campionato di Serie B la situazione nella classifica della cadetteria rimane ancora confusa, con ben 19 squadre su 22 contenute in appena 10 punti. Detto della vetta contesa al Palermo da Frosinone e Venezia, distanti appena un punto, ricordiamo che sono saliti a quota 23 punti sia il Bari che il Parma, mentre ristagnano a 21 punti Cremonese e Empoli, entrambe uscite sconfitte in questa giornata. Al nono posto con 20 punti ecco poi il Carpi, che segna il vantaggio di due lunghezze su Cittadella, Novara e Avellino e rte su Pescara, Brescia e Foggia. Avvicinandoci ai gradini più bassi della classifica di Serie B ecco poi la Pro Vercelli e lo Spezia, fermi a 16 punti e rispettivamente alla 16^ e 17^ piazza. In fondo poi troviamo Perugia e Entella fermi a 15 punti, assieme a Ternana e Cesena, ad appena 14 punti a bilancio: fanalino di coda l’Ascoli, al settimo KO della stagione e con solo 13 punti.

RISULTATI SERIE B 14^ GIORNATA

Sabato 11 novembre

Pro Vercelli-Empoli 3-1

Avellino Entella 0-0

Spezia Frosinone 1-1

Domenica 12 novembre

Venezia Perugia 1-0

Ternana Novara 1-1

Cremonese Palermo 1-2

Cittadella Parma 1-2

Cesena Salernitana 3-3

Carpi Brescia 1-1

Ascoli Foggia 0-2

Bari Pescara 1-0

CLASSIFICA SERIE B

Palermo 25

Frosinone, Venezia 24

Bari, Parma 23

Cremonese, Empoli, Salernitana 21

Carpi 20

Cittadella, Avellino 18

Pescara, Brescia, Foggia 17

Pro Vercelli, Spezia 16

Prugia, Entella 15

Ternana, Cesena 14

Ascoli 13

