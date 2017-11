GIGI BUFFON/ Video, piange in diretta: il suo addio alla Nazionale, "Mi spiace per la gente"

Buffon, addio tra le lacrime alla Nazionale. Dopo l'addio al Mondiale (sarebbe stato il sesto per il portiere) il Capitano parla del fallimento: "Spiace per la gente che ci ha sostenuto"

13 novembre 2017 Fabio Belli

Buffon, addio alla Nazionale (foto LaPresse)

Toccanti dichiarazioni di Gigi Buffon alla fine della partita pareggiata 0-0 dall’Italia contro la Svezia. Un risultato che nello spareggio Mondiale, dopo lo 0-1 dell’andata a Solna, ha costretto l’Italia ad essere eliminata dalla rassegna iridata, a sessant’anni dall’ultima volta. Il Capitano azzurro ha perso l’occasione di disputare il suo sesto Mondiale consecutivo (il quinto in campo), dal 1998 al 2018, un’impresa mai riuscita. Lacrime di Buffon davanti alle telecamere della Rai: “Spiace soprattutto per la gente, non tanto per me stesso: siamo consapevoli di aver perso l’occasione di disputare un Mondiale che può avere grande importanza anche a livello sociale, dal punto di vista personale ovviamente per me la delusione è quella relativa ad aver lasciato la Nazionale con un’ultima partita ufficiale che coincide con una mancata qualificazione al Mondiale.”

GIGI BUFFON PIANGE IN DIRETTA, "IL FUTURO IN MANO AI GIOVANI"

Buffon è consapevole della gravità del momento, ma è comunque fiducioso sulla possibilità di un futuro rilancio che possa riportare il calcio italiano ai livelli di un tempo: “Sapevamo che era una partita tosta ma non siamo riusciti a fare il meglio di quello che si poteva. Ci è mancata la lucidità di poter fare gol, loro hanno giocato come all'andata e tutto si è deciso per gli episodi. Ma quando ti va male vuol dire che hai delle colpe. Futuro del calcio italiano? C'è, perché noi abbiamo forza. Donnarumma, Perin e gli altri non mi faranno rimpiangere e anche negli altri reparti ci sono talenti da valorizzare.

Lascio mandando un abbraccio a tutti quelli che mi hanno sostenuto, in particolare a Chiello, Barza e Leo con cui abbiamo condiviso più di dieci anni insieme su tutti i campi. Partirà la caccia al capro espiatorio contro Ventura? Ha le stesse colpe che abbiamo noi e tutti gli italiani". In attesa di quelli che saranno gli sviluppi futuri, Buffon lascia con 175 presenze in Nazionale, recordman assoluto in maglia azzurra nella storia del calcio italiano.





© Riproduzione Riservata.