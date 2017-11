INFORTUNIO BONUCCI/ Si fa male contro la Svezia ma stringe i denti!

Bonucci, infortunio contro la Svezia, stringe i denti per gli azzurri. Il difensore del Milan subisce un colpo al ginocchio ma continua a giocare nella delicatissima sfida di San Siro

13 novembre 2017 Fabio Belli

Bonucci (foto LaPresse)

Infortunio per Leo Bonucci nel corso della partita di spareggio per i Mondiali di Russia 2018, che vede l’Italia cercare una vittoria fondamentale contro la Svezia. Uno scontro ha causato al difensore centrale del Milan una botta al ginocchio che l’ha costretto a zoppicare per dieci minuti buoni nel primo tempo. Momenti di alta tensione visto che in una partita così delicata ogni cambio per il tecnico Ventura può avere un’importanza strategica fondamentale, ma sin dai primi momenti in cui è stato dolorante, Bonucci ha manifestato nettamente l’intenzione di voler stringere i tempi e restare in campo per aiutare i compagni di squadra. Risolutore un colloquio con il Capitano Buffon, che dalla porta si è sincerato sulle condizioni fisiche dell’ex compagno di squadra della Juventus, esortandolo ad uscire nel caso in cui non fosse in condizioni di continuare al 100% la partita. Bonucci ha stretto i denti ed è riuscito ad andare avanti, e alla ripresa del gioco nel secondo tempo sembra in condizione migliore.

INFORTUNIO BONUCCI: CON LA MASCHERINA PROTETTIVA

Nel 3-5-2 di Ventura, Bonucci sta giocando un’infinità di pallone in un ruolo forse un po’ strano, per le sue caratteristiche, di vero e proprio regista arretrato: ruolo che soprattutto nella prima mezz’ora Bonucci ha interpretato con un po’ di fatica, finendo con il rallentare il gioco senza riuscire a scaricare il pallone verso i compagni con la dovuta velocità. Va considerato poi che Bonucci ha già iniziato infortunato la sfida, dopo la frattura del setto nasale subito nella sfida di Solna. Il centrale e Capitano del Milan ha iniziato con una mascherina la partita, per proteggersi da eventuali nuovi colpi, e sta migliorando in un secondo tempo in cui la Svezia attende comunque sorniona di trovare gli spazi per eventuali ripartenze. Un’altra settimana difficile per Bonucci dopo le tante critiche subite a causa del suo inizio di stagione non eccezionale al Milan: tanti errori e tanti colpi subiti anche contro la Svezia, ma Bonucci non ha nessuna intenzione di arrendersi.

