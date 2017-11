ITALIA SI QUALIFICA AL MONDIALE SE.../ Risultati utili con la Svezia: un'unica possibilità per gli azzurri

Italia si qualifica al Mondiale se... un'unica via per la formazione di Giampiero Ventura, attesa domani dalla sfida con la Svezia, ritorno del playoff per Russia 2018

Italia si qualifica al Mondiale se... (LaPresse)

L’Italia si qualifica al Mondiale se… una delle ricerche più comuni dei tifosi azzurri. La selezione guidata da Giampiero Ventura è attesa questa sera alle ore 20.45, allo stadio Meazza di Milano, dalla sfida contro la Svezia di Jan Andersson. Cammino in salita per Ciro Immobile e compagni, che nella sfida di andata è uscita con le ossa rotte dalla Friends Arena di Stoccolma: gara terminata 1-0, rete decisiva siglata da J. Johansson al minuto 61, un gol sfortunato causato dalla deviazione decisiva di Daniele De Rossi, che ha beffato l’incolpevole Gianluigi Buffon. L’Italia arriva a questo appuntamento decisivo per le qualificazioni a Russia 2018 dopo tre giorni di critiche e recriminazioni, con il commissario tecnico ex Torino sommerso dalle accuse per la formazione schierata e l’assetto tattico. Modulo che verrà molto probabilmente confermato nella sfida di questa sera, con dei cambi: Jorginho e Gabbiadini al posto di De Rossi e Belotti, mentre lo squalificato Verratti verrà rimpiazzato da Florenzi.

L'ITALIA SI QUALIFICA AL MONDIALE: CHE RISULTATO SERVE?

Purtroppo l’Italia avrà a disposizione soltanto un’unica combinazione di risultati utili per staccare il pass per Russia 2018. Parliamo della vittoria sulla Svezia con due reti di vantaggio: 2-0, 3-1, 4-2 e così via, solo con questo scarto nel risultato gli azzurri passerebbe il playoff entro i tempi regolamentari. Discorso diverso nel caso la sfida terminasse 1-0, risultato uguale alla gara di andata: in questo caso Italia-Svezia continuerà con i tempi supplementari con la regola valida dei gol segnati in trasferta. In caso di permanenza sull’1-0, si andrebbe ai calci di rigore. Infine, in caso di vittoria dell’Italia con un solo gol di scarto ma subendo una rete (2-1, 3-2, 4-3 e così via), passerebbe la selezione guidata dal commissario tecnico Jan Andersson. Il motivo? Gli azzurri verrebbero eliminati in virtù del maggiore numero di reti segnate in trasferta dalla compagine gialloblu. Futuro da scrivere per gli azzurri, a caccia del pass per il Mondiale in programma tra sette mesi...

