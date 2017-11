Italia Svezia/ Streaming video e diretta Rai.tv: formazioni, orario, quote e risultato live

Diretta Italia Svezia: streaming video Rai.tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per il ritorno dei playoff per le qualificazioni al Mondiale 2018

13 novembre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Italia Svezia (Foto LaPresse)

Italia Svezia sarà diretta dall’arbitro spagnolo Antonio Mateu Lahoz: alle ore 20:45 di lunedì 13 novembre ci giochiamo, questa volta in maniera definitiva, l’accesso ai Mondiali 2018. Il playoff per le qualificazioni è giunto alla sfida di ritorno: tre giorni fa alla Friends Arena di Solna gli Azzurri hanno perso 1-0, dunque a questo punto non hanno altro risultato a disposizione che la vittoria per arrivare alla fase finale in Russia. Dovessero fallire, sarebbero eliminati e dovrebbero guardare il prossimo Mondiale da casa: non succede dal 1958, quando a farci fuori fu l’Irlanda del Nord verso un’edizione che si sarebbe giocata in Svezia. La cabala però non ci deve interessare: bisogna entrare in campo con il solo pensiero di prendersi la vittoria.



ITALIA SVEZIA, DIRETTA LIVE

ITALIA SVEZIA, DIRETTA STREAMING SU RAIUNO

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Italia Svezia, come tutte le partite della nostra Nazionale di calcio, sarà trasmessa in diretta tv sulla televisione di stato: appuntamento allora su Rai Uno, un canale che è disponibile in chiaro per tutti e che offre la possibilità di seguire la partita anche in diretta streaming video, visitando senza costi il sito www.raiplay.it. Ricordiamo anche l’account Twitter ufficiale della Federazione (@Vivo_Azzurro) dove trovare informazioni utili su questa partita di playoff e sulla nostra Nazionale di calcio.

IL CONTESTO

All’Italia vincere potrebbe anche non bastare: infatti il playoff per le qualificazioni al Mondiale è regolato dalla formula che prevede che i gol segnati in trasferta valgano doppio. Siccome gli Azzurri non hanno realizzato alcuna rete a Solna, adesso per qualificarsi hanno bisogno di almeno due gol di scarto: 2-0, 3-1 e così via. Qualunque risultato con un gol di distanza a nostro favore ci farebbe fuori, al netto di un 1-0: in quel caso ovviamente si andrebbe ai tempi supplementari, e di qui ai calci di rigore se le cose non dovessero cambiare nei 30 minuti extra. Va da sè dunque che, pur senza farsi prendere dall’eccessiva foga, l’Italia dovrà provare subito a sbloccare la partita per poi metterla sui binari tattici favorevoli, e sfruttare anche gli episodi (come all’andata ha fatto la Svezia in occasione del gol) per prendersi la qualificazione.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA SVEZIA

Giampiero Ventura dovrebbe cambiare le carte in tavola: se all’andata aveva escluso Lorenzo Insigne in nome del 3-5-2, questa sera a San Siro dovrebbe disporre l’Italia con il 4-2-4, modulo che al momento è in ballottaggio con il 3-4-3. Cosa cambierebbe? Poco, se non la posizione di Darmian che si alzerebbe sulla linea dei centrocampisti. Insigne giocherà comunque largo a sinistra, cioè la posizione dove ama partire per poi accentrarsi; dall’altra parte sarà dirottato Candreva, che in caso di 4-2-4 sarebbe il quarto a destra davanti imponendo dunque l’allargamento di Barzagli in difesa, mentre con il 3-4-3 ci sarebbe un esterno offensivo in più che potrebbe essere Florenzi (lo dicono le caratteristiche dei singoli). Balla dunque la posizione di una delle due prime punte: sia Immobile che Belotti sono lontani dalla forma migliore, uno dei due allora potrebbe riposarsi e il dubbio resta aperto anche con la linea dei quattro attaccanti, visto che Eder rimane in ballottaggio con uno dei due. Cambierà del tutto il centrocampo: Verratti è squalificato e al suo posto ci sarà Gagliardini, probabile anche l’inserimento di Jorginho che darà fiato a De Rossi e aumenterà la qualità nel settore nevralgico del campo, quella cioè che è mancata nella partita di venerdì sera e che invece servirà per ribaltare il risultato. Per il resto, tutto invariato con Bonucci e Chiellini che giocheranno in difesa a protezione di Buffon.

Jan Andersson non ha motivo di cambiare la formazione che ha vinto a Solna: gli undici di venerdì sera saranno riproposti dal primo minuto al netto forse della presenza di Lustig, che era squalificato all’andata e che, essendo stato comunque convocato, era comunque nei piani del CT della Svezia (questo al netto del fatto che Krafth abbia comunque giocato una buona partita). L’altro dubbio è quello che Andersson aveva anche all’andata, ovvero il ballottaggio tra Ekdal e Jakob Johansson: nonostante il gol che al momento spinge gli scandinavi al Mondiale, il secondo dovrebbe tornare in panchina per rappresentare un’arma tattica importante nel secondo tempo, dunque spazio a Ekdal al fianco di Sebastian Larsson in mezzo al campo. Per il resto, davanti a Robin Olsen giocherà ancora la coppia formata da Lindelof e Granqvist, con Augustinsson che agirà nel ruolo di terzino destro; gli esterni a centrocampo avranno ancora un atteggiamento più difensivo che offensivo (a maggior ragione questa sera) e saranno Claesson e Forsberg. Davanti, la coppia offensiva formata da Berg e Toivonen: in panchina ci sono due attaccanti come John Guidetti e Kiese Thelin che sono giovani e possono dare una mano importante alla loro nazionale, ma entrambi dovrebbero comunque essere previsti, eventualmente, nel secondo tempo perchè la Svezia punterà ancora una volta sull’esperienza dei due titolari, entrambi classe ’86 e con tanta esperienza internazionale alle spalle, utile in una partita come questa.

QUOTE E PRONOSTICO

All’andata, nonostante il fattore campo, l’Italia era favorita nelle quote Snai; al ritorno, al netto della sconfitta di Solna, la stessa agenzia di scommesse piazza la nostra Nazionale come in vantaggio nelle scommesse e addirittura con un margine ben più ampio. Conterà il fatto che a San Siro non abbiamo mai perso; ad ogni modo è di 1,50 la quota sul segno 1 per la vittoria degli Azzurri, mentre il segno 2 per l’affermazione esterna della Svezia è quotato 7,35. Siamo a 4,00 volte la somma giocata per il pareggio (segno X) mentre il 2-0, risultato minimo per portarci al Mondiale, vi permetterebbe di guadagnare 6,00 volte la cifra che avrete deciso di investire su questa partita dello stadio Giuseppe Meazza.

