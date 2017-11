PAGELLE/ Italia-Svezia: i voti della partita (playoff qualificazioni Mondiali - primo tempo)

Pagelle Italia Svezia: i voti della partita, i giudizi a tutti i calciatori che sono scesi in campo a San Siro nella partita valida per il ritorno dei playoff delle qualificazioni Mondiali

13 novembre 2017 Stefano Belli

Pagelle Italia Svezia (Foto LaPresse)

Al Meazza di Milano è in corso il secondo atto dello spareggio tra Italia e Svezia per accedere alla fase finale di Russia 2018, all'intervallo il punteggio rimane fermo sullo 0-0: ecco i voti della prima frazione di gioco. Soprattutto prima dell'intervallo gli azzurri hanno avuto diverse occasioni ghiotte per sbloccare la contesa, Immobile (6,5) oltre a scuotere l'esterno della rete si è visto negare il gol dal salvataggio sulla linea di Granqvist (6,5) con la complicità del portiere Olsen (6,5) che aveva sporcato in precedenza la conclusione del centravanti della Lazio. In precedenza Gabbiadini (5,5) aveva mancato l'appuntamento col pallone nell'area piccola svedese mentre Candreva (6) aveva calciato troppo alto. Ci hanno provato anche Florenzi (6) col giocatore della Roma che ha calciato addosso a Olsen, Parolo (6) e Bonucci (6) che non sono riusciti a inquadrare il bersaglio. La Svezia si è affacciata in avanti solamente una volta con un tiro di Claesson (6) bloccato senza problemi da Buffon (6,5). All'Italia servirebbe giusto un po' più di freddezza in zona tiro per trovare il sospirato appuntamento con il gol.

VOTO ITALIA 6,5 - Dopo un inizio timido in cui gli azzurri continuavano a fare troppo affidamento sui lanci lunghi, prima dell'intervallo gli uomini di Ventura trovano coraggio e sfiorano il gol.

MIGLIORE ITALIA: IMMOBILE 6,5 - Il più pericoloso dei suoi nell'area di rigore svedese, peccato che non abbia saputo sfruttare a dovere le occasioni create.

PEGGIORE ITALIA: GABBIADINI 5,5 - Non si è mai trovato nelle condizioni di poter far male agli avversari.

VOTO SVEZIA 5,5 - Difesa strenua dell'1 a 0 da parte degli uomini del ct Andersson che pensano solamente a chiudere gli spazi nella propria trequarti.

MIGLIORE SVEZIA: GRANQVIST 6,5 - Al momento il suo salvataggio sulla linea sta regalando il mondiale ai suoi.

PEGGIORE SVEZIA: FORSBERG 5,5 - Dice qualche parola di troppo all'arbitro che giustamente lo ammonisce, inutilmente provocatorio e irritante. (Stefano Belli)

© Riproduzione Riservata.