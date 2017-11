Probabili formazioni/ Italia Svezia: quote, le ultime novità live (playoff qualificazioni Mondiali)

Probabili formazioni Italia Svezia: le quote e le ultime novità live sul ritorno del playoff per le qualificazioni Mondiali. A San Siro gli Azzurri sono chiamati a ribaltare la sconfitta

13 novembre 2017 Claudio Franceschini

Probabili formazioni Italia Svezia (Foto LaPresse)

Italia Svezia si gioca lunedì 13 novembre alle ore 20:45 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano, ed è l’ultima chiamata per gli Azzurri: dentro o fuori, dopo la sconfitta di Solna la nostra nazionale, per superare i playoff delle qualificazioni Mondiali 2018 e accedere alla fase finale, hanno bisogno di vincere con almeno due gol di scarto. Non sarà facile, soprattutto dal punto di vista psicologico: la partita giocata venerdì sera ha minato le certezze del gruppo, che appare sfiduciato e forse anche troppo timoroso. Non resta ora che giocare e vincere; vediamo però nel dettaglio quali potrebbero essere le probabili formazioni di Italia Svezia.

QUOTE E PRONOSTICO

Per Italia Svezia sono disponibili le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai: ancora una volta - come all’andata - gli Azzurri sono favoriti e questa volta la differenza tra le due nazionali è più larga. Siamo infatti a 1,50 per quanto riguarda il segno 1 che identifica la vittoria dell’Italia; il segno X per il pareggio è quotato 4,00 mentre con il segno 2 per l’affermazione della Svezia guadagnereste 6,75 volte la somma messa sul piatto. Come sappiamo agli Azzurri la semplice vittoria potrebbe non bastare: serve almeno un 2-0, questa eventualità è quotata 6,00 volte la cifra investita.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA SVEZIA

I DUBBI DI VENTURA

Il dubbio principale che attanaglia la mente di Giampiero Ventura è il modulo: si pensava nei giorni precedenti la partita ad un ritorno al 3-5-2 o al massimo alla conferma della difesa a tre ma con un tridente offensivo davanti. Invece il CT dovrebbe spiazzare tutti, confermando il 3-5-2 che è stato lo schema provato domenica in allenamento: ci sono però delle sorprese, perchè se la difesa è confermata nella sua totalità (dunque la BBC con Barzagli, Bonucci che giocherà con una maschera protettiva dopo il colpo subito a Solna, e Chiellini davanti a Buffon), a centrocampo Candreva e Darmian sono di fatto le uniche soluzioni attese, perchè in cabina di regia Jorginho appare pronto a scalzare De Rossi (Verratti è squalificato) e Parolo giocherà ancora da titolare su una delle due mezzali. La grande novità è Florenzi, che contro la Svezia aveva giocato dal primo minuto agli Europei: il giocatore della Roma sarà impiegato come mezzala destra, un ruolo che ha sicuramente nelle corde anche se da tempo non è il suo (gioca più come terzino o esterno nel tridente offensivo). Ancor più sorprendente la scelta per l'attacco: insieme a Immobile non ci sarebbe nè Belotti (non al meglio) nè tantomeno Eder, spazio invece a Gabbiadini che Ventura (e non solo lui) ha utilizzato con il contagocce nella sua avventura sulla panchina della Nazionale.

LE SCELTE DI ANDERSSON

Jan Andersson ritrova Lustig che era squalificato all’andata, ma per il resto non dovrebbe variare la formazione che ha vinto a Solna; il matchwinner Jakob Johansson contende ancora una maglia a Ekdal, che ancora una volta potrebbe avere la meglio e dunque iniziare la partita al fianco dell’esperto Sebastian Larsson. Lustig dunque sarà il terzino destro, a meno che il CT della Svezia non decida davvero di confermare gli stessi undici di venerdì (in tal caso sarà titolare Krafth); la difesa viene completata da Augustinsson che giocherà a sinistra e dalla coppia centrale formata da Lindelof e capitan Granqvist, che giocherà a protezione del portiere Robin Olsen. Detto dei due che stazioneranno in mediana, sugli esterni Claesson e Forsberg sono ancora pronti a garantire il loro lavoro sporco facendo densità sulle corsie ma pronti a dare una mano nel settore nevralgico del campo; davanti ovviamente ci sono Marcus Berg e Ola Toivonen, da valutare a partita in corso il possibile ingresso in campo di John Guidetti che all’andata è rimasto seduto per 90 minuti, perchè la staffetta nel reparto offensivo l’ha fatta Kiese Thelin. Un’eventualità che potrebbe ripetersi anche a San Siro.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA SVEZIA: IL TABELLINO

ITALIA (4-2-4): Buffon; Barzagli, Bonucci, Chiellini, Darmian; Jorginho, Gagliardini; Candreva, Belotti, Immobile, L. Insigne

A disposizione: G. Donnarumma, Perin, Zappacosta, D’Ambrosio, Rugani, Astori, Florenzi, De Rossi, Verratti, Parolo, Bernardeschi, Gabbiadini, Eder

Allenatore: Giampiero Ventura

Squalificati: Verratti

Indisponibili: Spinazzola, Zaza

SVEZIA (4-4-2): Olsen; Lustig, Lindelof, Granqvist, Augustinsson; Claesson, Ekdal, Seb. Larsson, Forsberg; Berg, Toivonen

A disposizione: Johnsson, Nordfeldt, Krafth, Helander, Jansson, Olsson, Rohden, Sema, Svensson, Guidetti, Kiese Thelin

Allenatore: Jan Andersson

Squalificati: -

Indisponibili: -

