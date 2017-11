Pronostico Italia Svezia/ Nazionale, quote e statistiche sul passaggio del turno: mai sconfitti in casa

Pronostici Italia Svezia, quote e statistiche: azzurri mai sconfitti in casa nelle qualificazioni Mondiali. Le ultime notizie sul possibile risultato del match di ritorno di San Siro

13 novembre 2017 Silvana Palazzo

Pronostici Italia Svezia (Foto: LaPresse)

Visto che i pronostici in vista dell'andata di Svezia - Italia sono stati sovvertiti clamorosamente, è davvero difficile oggi poter prevedere il risultato del ritorno, in programma stasera a San Siro. La vittoria della Nazionale del commissario tecnico Giampiero Ventura sembrava scontata all'andata, ma non lo è evidentemente oggi. Questa è una partita da dentro o fuori per gli azzurri: devono vincere con due goal di scarto per eliminare la Svezia e qualificarsi ai Mondiali 2018 in Russia, ma dopo la sconfitta beffarda di Stoccolma quello di stasera è un match da prendere con le pinze. Gli svedesi arrivano a Milano con due risultati su tre a disposizione e con la consapevolezza di poter strappare la qualificazione anche con una sconfitta (2-1, 3-2, etc... e con supplementari e rigori). Inevitabilmente la brutta prestazione dell'andata ha prodotto un clima di negatività attorno all'Italia, ma le quote vedono ancora favoriti gli azzurri, che del resto sulla carta sono superiori ai loro avversari. Per questo Bet365, ad esempio, nelle sue quote offre la vittoria dell'Italia a 1,53, mentre il pareggio è offerto a 4,00 e la vittoria della Svezia addirittura a 8,00 in una partita fortemente under, 1,53, proprio come all'andata.

PRONOSTICI ITALIA-SVEZIA: LE STATISTICHE FANNO BEN SPERARE

Oltre alle quote, fanno ben sperare anche le statistiche: sono 11 le vittorie dell'Italia contro la Svezia, che invece ne ha raccolte 7, a completare il quadro dei precedenti ci sono poi i 6 pareggi. La Nazionale non veniva battuta dagli scandinavi, escludendo da questo discorso le amichevoli, addirittura dal 1987, trent'anni fa. Inoltre, l'Italia ha vinto 7 dei 10 match casalinghi contro la Svezia in tutte le competizioni, subendo peraltro solo un gol. L'ultima sconfitta casalinga degli azzurri contro la Svezia risale addirittura all'ottobre del 1983, ma visto che all'andata è stata già cancellata una statistica, non è il caso di fare il bis al ritorno... A far ben sperare in vista di Italia-Svezia di stasera è anche il fatto che nelle ultime sei partite che la Nazionale di Giampiero Ventura ha giocato in casa non ha mai perso: 3 vittorie e altrettanti pareggi, tenendo la porta inviolata quattro volte e concedendo appena due gol agli avversari. Un altro dato che fa propendere i pronostici a favore dell'Italia: non ha mai perso una partita interna nelle qualificazioni ai Mondiali: 46 vittorie e 8 pareggi.

