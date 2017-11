Santarcangelo Vicenza/ Streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

13 novembre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta Santarcangelo Vicenza - LaPresse, imm. repertorio

Santarcangelo Vicenza, partita che sarà diretta dall’arbitro Giosuè Mauro D'Apice della sezione di Arezzo, si gioca questa sera, lunedì 13 novembre, con calcio di inizio fissato per le ore 20:30 come posticipo per la 14^ giornata del campionato di Serie C, girone B. I padroni di casa del Santarcangelo affrontano il Vicenza in un match molto complicato. In questo momento la classifica vede il Santarcangelo con soli 7 punti messi da parte in 12 gare disputate. Il Vicenza non sta disputando una stagione all’altezza delle aspettative con i biancorossi che hanno 16 punti messi da parte in 11 gare. In casa il Santarcangelo non ha ancora vinto in questa stagione nelle cinque gare sin qui disputate mentre il Vicenza ha proprio nelle prestazioni lontane dal Menti il proprio tallone d’Achille con soli 2 punti ottenuti in 4 gare.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Santarcangelo Vicenza non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale Sportube.tv che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

PROBABILI FORMAZIONI SANTARCANGELO VICENZA

Il Santarcangelo dovrebbe scendere in campo con il solito 3-5-1-1 utilizzando a difesa dei pali Bastianoni. In difesa nel mezzo ci sarà come sempre Briganti con ai lati Bondioli e Sirignano. Nel folto centrocampo a cinque dovrebbero esserci Obeng come riferimento centrale, Dalla Bona come mezzala di destra ed uno tra Moroni e Soumahin come interno di sinistra. Sulla corsia laterale di destra spazio a Toninelli mentre dal lato opposto dovrebbe andare ad agire Broli. In avanti la punta centrale sarà certamente Piccioni con a supporto il trequartista Bussaglia anche se non è da escludere l’utilizzo in questo ruolo di Palmieri.

Il Vicenza si dispone con un schema molto simile ed ossia il 3-5-2. In porta Valentini mentre la difesa a tre sarà guidata da Milesi nel mezzo con uno tra Bianchi e Lanini sul centrodestra e Magri sull’altro fronte. A centrocampo nonostante qualche acciacco dovrebbe essere titolare come play basso Alimi con ai fianchi Romizi ed uno tra Bangu e Giacomelli. Sulla fascia destra confermato Molfetta come del resto dovrebbe essere confermato su quella mancina Giraudo. In avanti Ferrari e Comi con quest’ultimo che nell’incontro settimanale ha anche trovato la via della rete nel match pareggiato con il Renate.

CHIAVE TATTICA

Quando si affrontano due formazioni che adottano lo stesso schema di gioco è molto probabile assistere ad un match almeno all’inizio abbastanza bloccato. Quindi si andranno a creare dei duelli che dovrebbe andare ad appannaggio della formazione con maggiore qualità e quindi del Vicenza. Molto dipenderà dalla capacità degli esterni sia del Vicenza che dello stesso Santarcangelo di andare sul fondo e mettere palloni interessanti nel mezzo.

PRONOSTICO E QUOTE

Nonostante il fattore campo, per le principali agenzie di scommesse tra cui Eurobet, in questo incontro parte nettamente favorito il Vicenza la cui vittoria esterna permetterebbe di aver diritto ad una quota di 1,85 contro un ottimo 3,40 previsto per il risultato di parità ed un ancora più sostanzioso 4,05 che premierebbe quanti andrebbero a scommettere sulla vittoria interna del Santarcangelo. Abbastanza incerte sono invece le quote sul numero di gol con l’Under 2,5 a 1,75 e l’Over 2,5 preciso a 2,00 volte la posta in palio.

