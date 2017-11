Turchia Albania/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Turchia Albania, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita amichevole che le due nazionali giocano ad Adalia, lunedì 13 novembre

13 novembre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Turchia Albania, amichevole (Foto LaPresse)

Turchia Albania è un’amichevole internazionale che si giocherà alle ore 18:30 (orario italiano) di lunedì 13 novembre presso Adalia, città che si trova a Sud Ovest dello stato turco. Una partita interessante, anche se si tratta di due nazionali che hanno mancato l’accesso al Mondiale: di conseguenza non sarà l’occasione per “studiare” eventuali avversari dell’Italia (sempre che si qualifichi) o comunque di cominciare a gettare uno sguardo sulle partecipanti alla fase finale in Russia. Resta però una sfida che parla un po’ la nostra lingua, per la presenza di Christian Panucci sulla panchina albanese e per i giocatori che sono impegnati, o lo sono stati, nel nostro Paese.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Turchia Albania non sarà trasmessa in diretta tv, nè sarà possibile assistere a una diretta streaming video; per tutte le informazioni utili sull’amichevole di Adalia potete comunque visitare i profili ufficiali che le due federazioni mettono a disposizione sui social network - in particolare Facebook e Twitter - e che dovrebbero essere disponibili anche in lingua inglese.

IL CONTESTO

Come detto entrambe le nazionali non giocheranno il Mondiale 2018: la Turchia ci è andata vicina, perchè fino a poche giornate dal termine del girone I era in piena corsa e, battendo la Croazia con il gol di Cenk Tosun, era riuscita a mettersi in una situazione ideale se non altro per giocare il playoff. Poi però i turchi hanno perso nettamente in casa contro l’Islanda, così che la trasferta in Finlandia (2-2) è risultata comunque inutile e non si è ripetuto il miracolo che aveva portato la nazionale agli Europei dello scorso anno. L’Albania era inserita invece nel girone di Italia e Spagna: fin dal sorteggio sapeva di non avere troppe possibilità, ma Gianni De Biasi si è anche complicato la vita perdendo in casa contro Israele, tanto da essere esonerato in favore di Panucci. Il quale ha pareggiato in Macedonia, ponendo fine alle speranze albanesi nonostante il rallentamento improvviso dell’Italia e una sfida diretta da giocare in casa. Anche per l’Albania dunque, dopo la storica fase finale degli Europei, un leggero passo indietro.

PROBABILI FORMAZIONI TURCHIA

Trattandosi di un’amichevole con poco sguardo al futuro - il discorso vale anche per l’Albania - le scelte di Mircea Lucescu potrebbero essere diverse rispetto a quella che è considerata la formazione titolare. La Turchia scende comunque in campo con il 4-2-3-1: in porta giocherà Harun Tekin, in difesa potrebbero esserci Ozan Tufan e Atila Turan sulle corsie con un pacchetto centrale composto da Soyuncu e Serdar Aziz. Questi almeno sono i giocatori che hanno iniziato l’amichevole contro la Romania, da valutare qualche cambio (per esempio spinge per una maglia Omer Toprak, difensore del Borussia Dortmund). A centrocampo c’è solo l’imbarazzo della scelta: giovedì abbiamo visto Selçuk Inan al fianco di Yokuslu, questa volta potrebbe toccare ad altri giocatori tra cui Emre Akbaba, che è più un trequartista ma si può adattare. Curiosità per il possibile inserimento di Cengiz Under dal primo minuto: giocherebbe a destra con Emre Mor che potrebbe agire dall’altra parte, in mezzo ballottaggio tra Ozyakup e Calhanoglu con Cenk Tosun che si gioca il ruolo di prima punta insieme a Enes Unal.

PROBABILI FORMAZIONI ALBANIA

C’è tanta Italia nella “nuova” Albania di Panucci, che giustamente prova a iniziare da qui un nuovo ciclo. In porta ci sarà sempre Etrit Berisha (con Strakosha indisponibile e a rischio per il derby contro la Roma), in difesa la possibilità di vedere tanti volti noti con la coppia centrale che potrebbe essere formata da Djimsiti e Veseli, mentre sugli esterni non dovrebbero essere in discussione le maglie per Hysaj e Agolli, tra i fedelissimi anche nella vecchia gestione. In mezzo al campo, secondo il modulo 4-3-3, Taulant Xhaka sembra poter essere il giocatore incaricato di fare da perno centrale, con due elementi di quantità e interdizione come Lila (ex Parma) e Ledian Memushaj che possono dargli una mano sulle mezzali, essendo anche bravi a inserirsi in zona gol (soprattutto l’attuale centrocampista del Benevento). Per quanto riguarda il tridente offensivo, le alternative ci sono: Llullaku è un esterno sinistro che dunque è in competizione con Grezda (titolare contro l’Italia), dall’altra parte ci sarebbe Roshi che resta in ballottaggio con Latifi mentre come prima punta il favorito è ancora una volta Sadiku, che tra i convocati rimane forse l’unica vera prima punta di ruolo visto che gli altri sono tutti esterni o trequartisti che possono adattarsi a reggere il peso dell’attacco.

QUOTE E SCOMMESSE

Secondo le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai, la nazionale favorita per questa amichevole è la Turchia: il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vale infatti 1,60 mentre siamo a una quota di 5,50 sull’eventuale affermazione dell’Albania, identificata dal segno 2. Per quanto riguarda il pareggio, dovrete giocare il segno X e il guadagno sarebbe di 4,65 volte la cifra che avrete deciso di mettere sul piatto. Un breve sguardo anche alle quote su Under e Over, che sono rispettivamente 1,65 e 2,04: Gol a 2,00 e NoGol a 1,70.

