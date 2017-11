Ventura si è dimesso o è esonerato?/ Il Ct: "Qualunque decisione dopo colloquio con la Federazione"

Ventura si è dimesso? Il Ct al passo d'addio dopo l'eliminazione dal Mondiale. Un crollo partito dalla sconfitta in Spagna, il tecnico non aspetterà di essere esonerato dalla FIGC

14 novembre 2017 - agg. 14 novembre 2017, 0.30 Fabio Belli

Ventura (foto LaPresse)

Non mi sono dimesso perché non ho ancora parlato col presidente, ho voluto salutare a uno a uno i giocatori che ho avuto il privilegio di allenare. Normale che il responsabile sia l’allenatore, è un risultato questo che dal punto di vista sportivo è pesantissimo. Era assolutamente convinto della volontà feroce, della voglia di fare della squadra, ma il calcio è questo. Sono orgoglioso di aver fatto parte del blocco azzurro, di aver lavorato con grandi campioni e con altri che mi auguro lo diventeranno. C’è da valutare un’infinità di cose con la Federazione, valuteremo bene il da farsi. Ci vedremo, dirò tutto quello che ho passato e penso e ascolterò naturalmente anche tutto ciò che avranno da dirmi, ovviamente mi sento di chiedere scusa per gli errori commessi, ma voglio sottolineare come l’impegno e la professionalità per il ruolo che abbiamo ricoperto non sono mai venuti meno, per il rispetto che dovevamo a tutti i tifosi italiani.

IL CT AL PASSO D'ADDIO

Ventura si è dimesso? Ventura si dimette? Ventura verrà esonerato? Sono queste le domande che si stanno facendo i tifosi italiani imbufaliti. Di certo c'è che ormai è arrivata al capolinea l’avventura di Gian Piero Ventura alla guida della Nazionale di calcio. Un amore mai sbocciato davvero, troppo pesante l’eredità di un Antonio Conte che si era identificato tantissimo nei colori azzurri. Ventura come Alfredo Foni, il tecnico che sedeva in panchina a Windsor Park a Belfast il 15 gennaio del 1958, quando perdendo contro l’Irlanda del Nord gli azzurri mancarono la qualificazione a Svezia 1958. Un record poco invidiabile, e nonostante il rinnovo del contratto recentemente firmato fino al 2020, la FIGC deciderà di avvalersi della clausola per rescindere il contratto del tecnico. Difficile capire cosa accadrà dopo, visto che anche i vertici stessi federali andranno incontro probabilmente ad un terremoto: di sicuro per Ventura il cammino in azzurro è terminato nella maniera più amara possibile, e per (l’ormai ex?) Ct saranno giorni difficili, anche se molto probabilmente Ventura si dimetterà prima ancora che la FIGC sancisca l'esonero.

VENTURA SI E' DIMESSO O SARA' ESONERATO? IL CROLLO DOPO LA SPAGNA

Il cammino come Commissario Tecnico della Nazionale di Ventura si è trasformato radicalmente da settembre ad oggi. Prima dello scontro diretto contro la Spagna al Santiago Bernabeu di Madrid, l’Italia condivideva la testa del girone eliminatorio con gli iberici, con i quali gli azzurri avevano pareggiato nel match d’andata a Torino. Dopo il crollo a Madrid, la squadra ha probabilmente perso lucidità e fiducia in sé stessa. Dopo un’opaca vittoria contro Israele, sono arrivate due prestazioni abbastanza sconcertanti, con un pareggio contro la modestissima Macedonia sempre a Torino, e una vittoria contro un’Albania che non aveva più nulla da chiedere che non aveva fatto altro che alimentare i dubbi. Il sorteggio dei play off aveva riservato forse il cliente più scomodo assieme all’Irlanda, con Irlanda del Nord e Grecia che avrebbero potuto essere un avversario più abbordabile. Ma anche la stessa Svezia, con diversi calciatori impegnati in realtà di club modeste, non poteva rappresentare un ostacolo insormontabile. Lo è stato, e ora le strade di Ventura e dell’Italia si separeranno.

