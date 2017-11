Video/ Ascoli Foggia (0-2): highlights e gol della partita (Serie B 14^ giornata)

Video Ascoli Foggia (risultato finale 0-2): gli highlights, le azioni salienti e i gol della partita in programma nella 14^ giornata del Campionato di Serie B 2017-2018.

13 novembre 2017 Umberto Tessier

Video Ascoli Foggia (LaPresse)

Il Foggia espugna Ascoli vincendo un match salvezza importantissimo, decidono la gara le reti di Camporese e Chiricò. Andiamo ora ad analizzare le statistiche del match. L'Ascoli ha messo insieme 393 passaggi contro i 369 della compagine pugliese. Il Foggia ha puntato molto sulle fasce effettuando ben 19 cross contro i 12 dei padroni di casa. Curiosità invece sui tiri totali fatti che sono 14 per entrambe le compagini, l'attacco del Foggia è stato più preciso. Per quanto riguarda i numeri dei singoli Celli ha messo in mezzo 7 palloni per il Foggia mentre Clemenza 3 per i padroni di casa. Sempre Clemenza ha battuto 4 corner contro i 6 di Vacca. Beretta ha servito un assist vincente per i compagni. Per quello che si è visto in campo il Foggia ha meritato la vittoria contro una compagine poco incisiva.

LE DICHIARAZIONI

Queste le parole di Giovanni Stroppa al termine della gara tra Ascoli e Foggia raccolte dal portale foggialandia: "L’infortunio di Deli ha cambiato un pò i piani, ma sono molto soddisfatto. Potevamo sbloccare la gara già nel primo tempo ma va bene così. Non abbiamo subito gol e questa è una cosa molto importante. I tifosi sono stati fondamentali anche quest’oggi e dobbiamo ripagare la loro fiducia regalandogli una soddisfazione tra le mura amiche. Ripartiamo da questa vittoria con sempre maggiore consapevolezza nei nostri mezzi. Sabato abbiamo l’occasione di fare bene allo Zaccheria. Risultato a parte, è stata una gara difficile, contro una squadra che gioca bene a calcio. I proclami che abbiamo fatto riguardo la posizione in classifica che non è consona per quanto fatto finora sono avvalorati da vittorie come questa e quella di Vercelli. Dobbiamo credere maggiormente in noi ed approfittare delle individualità per far esprimere al meglio il gioco di tutta la squadra". Mister Maresca ha parlato dopo il ko contro il Foggia, queste le dichiarazioni raccolte da tuttoascolicalcio: "E’ un periodo brutto ma non è tutto da buttare. Abbiamo fatto sei risultati utili consecutivi quindi c’è qualcosa di positivo. Anche oggi abbiamo avuto le nostre occasioni ma dobbiamo tornare a fare risultato il prima possibile. Le assenze? I sostituti hanno fatto bene. Oggi non era facile, avevo detto ai ragazzi che la squadra che passava in vantaggio poi avrebbe vinto. Era una partita da dentro e fuori e i giovani hanno forse sentito la pressione. Mancano ancora tante partite e dobbiamo essere positivi. I tifosi? Hanno ragione. Comprendiamo la delusione che hanno ma i ragazzi danno sempre il massimo in allenamento. Siamo noi i primi a non essere contenti di quello che sta accadendo, siamo sotto esame e i primi responsabili per questa situazione".

