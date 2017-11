Video/ Bari Pescara (1-0): highlights e gol della partita (Serie B 14^ giornata)

Video Bari Pescara (risultato finale 1-0): gli highlights, le azioni salienti e i gol della partita valida nella 14^ giornata del campionato di Serie B 2017-2018

13 novembre 2017 Fabio Belli

Video Bari Pescara (LaPresse)

Preziosissimo successo per il Bari che piega di misura il Pescara ottenendo la sua sesta vittoria casalinga consecutiva nel campionato di Serie B, ed avvicinandosi così a due soli punti dalla vetta del torneo cadetto, attualmente occupata dal Palermo, e ad una lunghezza dalla coppia delle seconde composta da Frosinone e Venezia. Battuti gli abruzzesi al termine di una sfida molto combattuta, con rete decisiva arrivata al 32’ della ripresa grazie ad una punizione di Brienza deviata dalla barriera della squadra di Zeman. Il primo tempo è stato molto avaro di occasioni da gol, ma nella prima mezz’ora con le sue incursioni e con la vivacità di Pettinari e Del Sole, è stato il Pescara a destare le migliori impressioni. Al 39’ però la migliore opportunità della prima frazione di gioco è per il Bari, con Fiorillo che si oppone ad una conclusione praticamente a colpo sicuro di Karamoko Cissé. E’ praticamente il preludio ad una ripresa che il Bari riesce a giocare a grandissimi livelli d’intensità.

LA RIPRESA

Al 4’ ancora Fiorillo riesce ad ipnotizzare Galano, presentatosi a tu per tu col portiere pescarese, quindi al 20’ è Improta che non riesce ad appoggiare in rete di testa una facile occasione. Al 23’ un appoggio di Cissé solo da spingere in rete non trova baresi pronti in area di rigore, ma è la punizione di Brienza a togliere le castagne dal fuoco per la squadra di Grosso. Che rischia nel finale su una gran botta di Crescenzi, con Micai che si tuffa a sventare il pari pescarese, salvando l’importantissimo 1-0 per il Bari.

© Riproduzione Riservata.