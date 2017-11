Video/ Carpi Brescia (1-1): highlights e gol della partita (Serie B 14^ giornata)

Video Carpi Brescia (risultato finale 1-1): gli highlights , le azioni salienti e i gol della partita programmata per la 14^ giornata del Campionato di Serie B 2017-2018.

13 novembre 2017 Umberto Tessier

Video Carpi Brescia (LaPresse)

Carpi e Brescia si dividono la posta in palio dopo un primo tempo giocato ad ottimi ritmi, alla rete di Caracciolo ha risposto Verna. Andiamo a scoprire le statistiche del match per capire l'andamento della partita. Il Carpi ha messo insieme 328 passaggi contro i 368 del Brescia. Le due squadre hanno attaccato poco sulle fasce con 10 e 8 cross effettuati per parte. Pochi anche i tiri totali, 7 e 6, complice una seconda frazione giocata a bassi ritmi. Scopriamo ora i numeri individuali. Belloni e Cancellotti hanno effettuato 4 cross ciascuno, mentre Furlan ha battuto tre corner. Gli assist di giornata sono stati forniti da Malcore e Machin, per le reti di Verna e Caracciolo. Pareggio sostanzialmente giusto tra le due squadre che nel secondo tempo si sono accontentate del pari. Il Carpi va a quota venti punti mentre il Brescia a diciassette.

LE DICHIARAZIONI

Pasquale Marino, allenatore del Brescia, ha parlato nel post partita ai microfoni di Sky Sport, queste le dichiarazioni riprese da tuttomercatoweb: "Mi piace dire le cose come stanno, come ho detto la settimana scorsa, anche oggi secondo me abbiamo tenuto bene il campo e siamo stati attenti. I ragazzi meritano complimenti perchè hanno fatto una buona prestazione". Queste invece le parole di Antonio Calabro, allenatore del Carpi, ai microfoni di Sky Sport: "Tutte le partite sono in salita, come quella contro l'Ascoli abbiamo avuto una buona reazione. Dimostriamo di essere sempre vivi. Abbiamo avuto delle difficoltà nel secondo tempo, però il risultato è positivo. Abbiamo fatto quattro punti in due partite con assenze importanti. Stiamo facendo bene, dobbiamo continuare a fare punti per muovere la classifica".

© Riproduzione Riservata.