Video/ Cesena Salernitana (3-3): highlights e gol della partita (Serie B 14^ giornata)

Video Cesena Salernitana (risultato finale 3-3): gli highlights e i gol della partita in programma per la 14^ giornata del campionato di Serie B 2017-2018.

13 novembre 2017

Video Cesena Salernitana (LaPresse)

Festival del gol tra Cesena e Salernitana che offrono un bellissimo spettacolo grazie alle sei reti siglate, tre per parte. Cerchiamo di analizzare il match attraverso le statistiche. Il Cesena ha messo insieme 247 passaggi contro i 358 della Salernitana. Sono invece stati 24 i contrasti dei romagnoli contro gli undici dei campani. Cesenache ha puntato molto sui cross, 21, contro una Salernitana che ha attaccato per vie centrali mettendo in mezzo 16 cross. Vediamo ora le statistiche dei singoli. Laribi ha messo in mezzo 6 palloni contro gli 8 di Gatto che è stato anche espulso per doppio giallo. Sempre Laribi è stato protagonista sugli angoli battuti con 4 contro i 3 di Ricci per la Salernitana, autore della rete del pareggio. Riguardo gli assist Fazzi e Vitale hanno fornito un invito vincente per i compagni.

LE DICHIARAZIONI

Match ricco di emozioni tra Cesena e Salernitana terminata in pareggio con sei reti complessive. Il tecnico granata Alberto Bollini è intervenuto ai microfoni di Telecolore, queste le dichirazioni riprese da tuttomercatoweb: "Devo tirare le orecchie a qualche mio giocatore per i gol subiti ma la squadra ha giocato bene, tutti partecipavano alla manovra. Siamo stati bravi a non farci condizionare dal risultato anche se il primo è un gol che devi evitare. Ho pesantemente motivato la squadra dicendo che questa era una partita da vincere e penso che i ragazzi abbiano recepito il messaggio. Ovviamente segnare il 2-2 con Bocalon avrebbe dato un altro senso alla partita. Non mi accontento mai e quindi dico che non siamo al top, ma la strada è quella giusta. Sono entrati tutti bene, da Rossi a Rizzo. Questo è un campionato insidioso e noi dobbiamo pensare al gioco cercando di non andare sotto. Rossi non stava bene, se non fossimo stati in svantaggio non lo avrei messo perché era a rischio infortunio, Rodriguez rischiava di meno. Faccio un plauso ai nostri tifosi, 2000 presenze in trasferta non si vedono neanche in Serie A". Fabrizio Castori, allenatore del Cesena ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Oggi è stato un peccato, avevamo in pugno la partita. Abbiamo espresso grande calcio, abbiamo giocato un primo tempo straordinario. Purtroppo abbiamo subito il ritorno della Salernitana, mi sento di dire che oggi abbiamo delle responsabilità su cui dobbiamo riflettere. Eravamo avanti di due goal e con un uomo in più, dovevamo portarla a casa. Ci siamo rilassati, abbiamo commesso un errore di concentrazione".

