Video/ Cittadella Parma (1-2): highlights e gol della partita (Serie B 14^ giornata)

Video Cittadella Parma (risultato finale 1-2): gli highlights e i gol della partita in programma per la 14^ giornata del Campionato di Serie b 2017-2018.

13 novembre 2017 Fabio Belli

Video Cittadella Parma (LaPresse)

Tanti colpi di scena allo stadio Tombolato di Cittadella, ma il Parma riesce a cogliere una vittoria che vale il quarto posto solitario in classifica, a 2 sole lunghezze dal Palermo capolista e a -1 dalla coppia delle seconde composta da Frosinone e Venezia. Il Cittadella forse avrebbe meritato qualcosa di più, ma ha pagato la distrazione nel finale che ha portato all’espulsione di Adorni. Primo tempo piacevole con occasioni da una parte e dall’altra, Schenetti si vede sventare la palla del vantaggio da un salvataggio sulla linea di Iacoponi, quindi Roberto Insigne su assist di Baraye si vede negare lo 0-1 da un grande intervento del portiere di casa, Alfonso. Il gol del Parma arriva però poco prima dell’intervallo, al 41’, con una grande invenzione di Roberto Insigne che manda in porta Calaiò.

IL SECONDO TEMPO

Nella ripresa il Parma riparte a caccia del raddoppio per provare a chiudere la partita e Alfonso salva tutto su Roberto Insigne e successivamente Adorni salva sulla linea la ribattuta di Mazzocchi. Nella fase centrale del secondo tempo però il Cittadella cresce, Litteri manca d’un soffio l’impatto vincente per l’1-1 ed la 28’ Schenetti guadagna un calcio di rigore per fallo subito da Barillà. Iori trasforma e con Kouame al 32’ il Cittadella ha una grande opportunità per il 2-1, mancata d’un soffio. L’espulsione di Adorni, per fallo su Calaiò lanciato a rete, rilancia però il Parma, che al 39’ piazza il colpo del ko ancora con Calaiò, su assist di Di Gaudio, sfruttando al meglio la superiorità numerica. Gli emiliani volano, i veneti restano a quota 18 a metà classifica.

