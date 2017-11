Video / Cremonese Palermo (1-2): highlights e gol della partita (Serie B 14^ giornata)

Video Cremonese Palermo (risultato finale 1-2): gli highlights e i gol della partita in programma per la 14^ giornata del Campionato di Serie B 2017-2018.

13 novembre 2017 Fabio Belli

Video Cremonese Palermo (LaPresse)

La maledizione della capolista colpisce ancora, e il nuovo cambio della guardia stavolta favorisce il Palermo, che soffia la prima piazza al Frosinone fermato sul pari a La Spezia. Per riuscirci, la squadra di Tedino espugna uno dei campi più difficili della Serie B, lo Zini di Cremona dove i grigiorossi di casa non cadevano da oltre nove mesi. E dire che la partita era cominciata decisamente bene per gli uomini di Tesser, passati in vantaggio al 21’ col brasiliano Claiton bravo a sfruttare una sponda aerea di Brighenti. La risposta siciliana è stata immediata, con il Palermo capace di trovare l’1-1 appena 2’ dopo grazie a Rispoli, perfetto nel girare a rete un assist di Coronado, con Ujkani che non ha trattenuto la conclusione dell’esterno avversario.

IL SECONDO TEMPO

Nella ripresa il ritmo partita è rimasto alto, ma la Cremonese ha messo in luce qualche lacuna difensiva già ampiamente vista nelle precedenti partite di campionato. Ed il Palermo ne ha approfittato con Chochev, indisturbato a centro area e capace di battere Ujkani dopo essere stato servito da fondo campo da Embalo. Distrazione fatale per una Cremonese che si è poi generosamente gettata in avanti, mancando il pari negli ultimissimi minuti in due occasioni. Palo di Almici appena prima del novantesimo a Pomini battuto, quindi al 91’ il portiere rosanero si è superato nel deviare in angolo una gran botta di Renzetti destinata all’angolino. Il Palermo torna da solo primo in classifica a 25 punti, a +1 su Frosinone e Venezia, la Cremonese resta nel gruppo a quota 21.

