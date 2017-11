Video / Grecia Croazia (0-0): highlights della partita (Qualificazioni mondiali 2918, play off)

Video Grecia Croazia (risultato finale 0-0): gli highlights e le azioni salienti della partita in programma per i play off di qualificazione ai Mondiali 2018.

13 novembre 2017 Fabio Belli

Video Grecia Croazia (LaPresse)

Esce comunque tra gli applausi dello stadio Karaiskakis di Atene la Grecia, dopo lo 0-0 che la esclude dal Mondiale in Russia del 2018, in favore di una Croazia apparsa in tutto e per tutto superiore a livello tecnico, ma che nel finale di partita si è accontentata, ormai certa dell’approdo alla rassegna iridata dopo la vittoria per 4-1 dell’andata. Partita vivace con la Grecia capace subito di attaccare a testa bassa, ma la Croazia nelle ripartenze sa essere micidiale. Il più attivo fra gli ellenici è il trequartista dell’AEK Atene, Bakasetas, che prova dalla distanza esaltando il pubblico di casa, ma senza fortuna. Al 17’ è proprio Bakasetas a lanciare Papastathopoulous, il cui diagonale finisce di pochissimo a lato. La Croazia però guadagna campo progressivamente, e nel finale della prima frazione di gioco costruisce la migliore occasione della partita, con una conclusione perfettamente pennellata dall’interista Perisic che si stampa sul palo, col portiere greco Karnezis ormai battuto.

LA RIPRESA

Nel secondo tempo primo quarto d’ora di grande pressione della Grecia, sempre ispirata dal piede di Bakasetas che viene poi sostituito da Fortounis, che al 21’ innesca l’altro neo-entrato Gianniotias che con un tiro cross per poco non induce Lovren all’autogol, col riflesso del portiere Subasic che salva la situazione per la Croazia. Ospiti al 43’ vicinissimi al gol con Kramaric che sfiora l’incrocio dei pali, quindi Tachtsidis ha l’ultima occasione sprecata dall’interno dell’area di rigore croata: finisce 0-0, per la Croazia il sigillo sulla qualificazione ai Mondiali è posto.

