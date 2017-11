Video / Mestre Renate (1-2): highlights e gol della partita (Serie C 14^ giornata)

Video Mestre Renate (risultato finale 1-2). highlights e gol della partita valida nella 14^ giornata del girone B del Campionato di Serie C 2017-2018.

13 novembre 2017 Stefano Belli

Video Mestre Renate (LaPresse)

Il Renate torna subito a vincere dopo il mezzo passo falso in casa del Vicenza: al Mecchia di Portogruaro la squadra allenata da Luca Cevoli si impone per 2 a 1 e sale a quota 25 punti in classifica grazie al settimo successo in campionato; secondo KO di fila per gli arancioneri che escono dalla zona play-off. Ottimo primo tempo da parte degli ospiti con Gomez che scalda subito le mani di Favaro prima di rompere gli equilibri e gonfiare la rete. L'undici di Zironelli va vicino al pari con Boscolo Papo per poi subire lo 0-2 a opera ancora di Gomez che fa doppietta e sembra mettere subito i tre punti in cassaforte, senza fare i conti con la caparbietà dei giocatori del Mestre che alla mezz'ora accorciano le distanze con Spagnoli.

IL SECONDO TEMPO

Nella ripresa entra in campo Sodinha e con lui gli arancioneri si trasformano alzando il baricentro e pressando gli avversari nella loro trequarti. Per fortuna di Cevoli tra i pali c'è Di Gregorio che si mette a fare il fenomeno e abbassa la saracinesca: ci provano nell'ordine Palma, Bussi, Neto Pereira e Spagnoli che trovano sulla loro strada l'opposizione dell'estremo difensore delle pantere nerazzurre che con una serie di parata al limite del miracoloso salva letteralmente il risultato. Dall'altra parte Gomez sfiora la tripletta personale stampando il pallone sulla traversa, in questa maniera il risultato rimane in bilico fino al triplice fischio dell'arbitro Proietti che manda tutti sotto la doccia. Per il Renate si tratta della quarta vittoria esterna, la squadra di Cevoli si conferma la migliore del girone B di Serie C in trasferta; seconda sconfitta interna per il Mestre che proverà a rifarsi il prossimo fine settimana in casa del Vicenza, mentre le pantere nerazzurre ospiteranno il Teramo.

© Riproduzione Riservata.