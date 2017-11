Video/ Monza Livorno (1-1): highlights e gol della partita (Serie C 14^ giornata)

Video Monza Livorno (risultato finale 1-1): gli highlights e i gol della partita valida nella 14^ giornata del girone A del Campionato di Serie C 2017-2018.

13 novembre 2017 Marco Guido

Video Monza Livorno (LaPresse)

Il Monza riesce ad impedire al Livorno di conquistare la sesta vittoria consecutiva costringendo la capolista all'1 a 1, un pareggio firmato in avvio da Cogliati e nel finale da bomber Vantaggiato che accontentano entrambe formazioni che riescono così a muovere la classifica. La gara inizia su ritmi piuttosto blandi fino all'11' quando a sorpresa sono i padroni di casa a sbloccare il risultato sugli sviluppi di un calcio d'angolo sul quale Cogliati è il più lesto di tutti ad insaccare con una furba deviazione di petto da distanza ravvicinata. I toscani non riescono a reagire e, pur mantenendo il controllo del gioco, non riescono a creare grossi pericoli nella metà campo brianzola, ed anzi sono proprio i lombardi al 27' con Guidetti la cui potente conclusione ha costretto ad un bell'intervento Mazzoni che ha così negato il raddoppio. Al 36' lo stesso estremo difensore si è invece superato riuscendo a respingere con un instintivo intervento la deviazione da distanza ravvicinata tentata da D'Errico che aveva fatto gridare al gol il pubblico di casa. Senza minuti aggiuntivi di recupero si è cocìs concluso il primo tempo sul punteggio di 1 a 0, a decidere finora è la rete segnata da Cogliati.

LA RIPRESA

Nella ripresa si attende la reazione degli ospiti che però non arriva e, nonostante la classica girandola di sostituzioni, non succede praticamente nulla fino all'episodio decisivo che arriva al 78' quando bomber Vantaggiato ha insaccato con un bel colpo di testa un cross proveniente dalla destra. Ora il Livorno ci crede e all'82' è il neo-entrato Murilo a tentare un tiro-cross che esce solamente dopo aver sfiorato il palo. Prima della conclusione dell'incontro c'è ancora il tempo per un ultima emozione che arriva all'89' quando è ancora il numero 10 D'Errico a provarci dal limite dell'area: Mazzoni si supera ancora una volta deviando in calcio d'angolo. Dopo cinque minuti di recupero si è così concluso questo incontro che, pur negando la sesta vittoria consecutiva al Livorno può accontentare entrambe le squadre che riescono così a muovere la classifica.

