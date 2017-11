Video / Piacenza Carrarese (1-1): highlights e gol della partita (Serie C 14^ giornata)

Video Piacenza Carrarese (risultato finale 1-1): highlights e gol della partita valida nella 14^ giornata del girone A del Campionato di Serie C 2017-2018.

13 novembre 2017 Stefano Belli

Video Piacenza Carrarese (LaPresse)

Piacenza e Carrarese si spartiscono la posta in palio al Garilli, l'incontro valido per la quattordicesima giornata del girone A di Serie C va in archivio sul punteggio di 1-1: un punto a testa per le due squadre che smuovono così le rispettive classifiche rimanendo così a centro gruppo. Il primo tempo è appannaggio dei padroni di casa che prima sfiorano il gol con Morosini e Silva e poi lo trovano con Segre che non lascia scampo a Lagomarsini, in precedenza l'estremo difensore ospite era riuscito a fare buona guardia in mezzo ai pali tenendo a galla i gialloazzurri.

IL SECONDO TEMPO

A inizio ripresa arriva il pari con la firma di Tavano (ottavo centro in campionato per l'esperto bomber della squadra di Baldini), Lagomarsini difende il risultato negando la rete del secondo vantaggio a Morosini, dall'altra parte Fumagalli non è da meno compiendo un paio di interventi salvifici su Coralli. Nel finale il Piacenza resta in dieci per l'espulsione di Morosini che rimedia il rosso diretto dopo un'entrata killer ai danni di Rosaia, la Carrarese non riesce però a sfruttare la superiorità numerica perché ormai manca pochissimo al novantesimo e la stanchezza ha preso il sopravvento, a questo punto le due squadre decidono di non farsi male e si limitano ad aspettare che il direttore di gara dichiari concluse le ostilità e mandi tutti sotto la doccia. Il Piacenza è costretto a rinviare l'appuntamento con la quarta vittoria in casa mentre la Carrarese torna a fare punti dopo il KO interno contro il Pisa.

© Riproduzione Riservata.