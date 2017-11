Video/ Prato Arzachena (2-2): highlights e gol della partita (Serie C 14^ giornata)

Video Prato Arzachena (risultato finale 2-2): highlights e gol della partita valida nella 14^ giornata del girone A del Campionato di Serie C 2017-2018.

13 novembre 2017 Stefano Belli

Video Prato Arzachena (LaPresse)

Al Mannucci di Pontedera il Prato si conferma squadra ostica da affrontare pur occupando il penultimo posto nel girone A di Serie C 2017-18: la squadra di Catalano costringe al pari l'Arzachena che non va oltre il 2-2 dopo aver dominato in lungo e in largo il primo tempo, alla fine l'undici di Mauro Giorico si deve accontentare del punticino vedendo sfumare in extremis la terza vittoria consecutiva. Nella prima frazione di gioco va in scena un monologo degli ospiti, Sarr viene chiamato subito al dovere per respingere il sinistro di Sanna, l'estremo difensore del Prato dovrà però arrendersi di fronte alle conclusioni vincenti di Nuvoli e Vano che portano gli smeraldini sul 2 a 0, l'Arzachena avrebbe la possibilità di fare il tris con Sanna per il quale però la porta avversaria sembra stregata.

IL SECONDO TEMPO

I galluresi danno tutto nei primi quarantacinque minuti e nella ripresa salgono in cattedra i fiordalisi che prima accorciano le distanze con Fantacci e poi ristabiliscono la parità a sei minuti dal novantesimo con Liurni che gela gli ospiti, beffati proprio sul finale quando stavano già assaporando i tre punti.

