Video/ Siena Pontedera (2-3): highlights e gol della partita (Serie C 14^ giornata)

Video Siena Pontedera (risultato finale 2-3): highlights e gol della partita valida nella 14^ giornata del girone A del Campionato di Serie C 2017-2018.

13 novembre 2017 Fabio Belli

Clamorosa vittoria del Pontedera in casa del Siena: non per il risultato in sé, visto che gli ospiti hanno di fatto centrato la loro terza vittoria nelle ultime quattro partite di campionato nel girone A di Serie C. E tantopiù che i bianconeri sono invece incappati nella loro terza sconfitta consecutiva in casa. Ma è stato l’andamento del match ad essere folle, col Pontedera capace di buttare via una vittoria acquisita, e poi di farla di nuovo sua una volta persa. Il match è iniziato con gli ospiti in vantaggio già al 6’ grazie ad una conclusione dalla lunga distanza di Caponi, che ha sorpreso il portiere di casa Pane.

GRANATA VICINI AL RADDOPPIO

Pontedera vicinissimo al raddoppio al 12’ con un palo colpito da Corsinelli con un bel destro a girare dal limite dell’area. Il Siena ha provato a riprendere in mano la partita e progressivamente ha guadagnato metri, ma per il pareggio ha dovuto aspettare il 20’ della ripresa con il subentrato Vassallo, autore di un gran gol con doppio dribbling e conclusione di prima intenzione. 4’ dopo, alla prima vera conclusione a rete del secondo tempo, il Pontedera si è però riportato avanti con Risaliti, bravo a inserirsi nell’area senese su cross da calcio d’angolo. Il Pontedera prova a resistere ma al 93’ una discesa di Guberti sulla sinistra permette a Cristiani di siglare il 2-2 che pare definitivo. E invece, al 95’, l’ennesima doccia fredda per lo stadio Artemio Franchi: Mastrilli riceve palla dalla destra e lascia partire un diagonale imparabile per Pane, che vale il 3-2 definitivo in favore del Pontedera sul campo del Siena.

