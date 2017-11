Video/ Svizzera Irlanda del Nord (0-0): highlights della partita (Qualificazioni mondiali 2018, play off)

Video Svizzera Irlanda del Nord (risultato finale 0-0): gli highlights e le azioni salienti della partita valida per i play off delle qualificazioni mondiali 2018.

13 novembre 2017 Umberto Tessier

Video Svizzera Irlanda del Nord (LaPresse)

La Svizzera approda al mondiale che si giocherà in Russia dopo lo 0-0 conquistato a Basilea contro l’Irlanda del Nord. I rossocrociati, che all’andata avevano vinto per 1-0, conquistano la qualificazione al quarto mondiale consecutivo. L’Irlanda del Nord, apparsa inconcludente a Belfast, sembra un'altra squadra a Basilea, costretta anche dal risultato dell'andata a giocare a viso aperto. Con il passare dei minuti la Svizzera riesce a prendere le misure degli ospiti, crea tanto, ma la mira dei propri attaccanti, specialmente quella di Seferovic, lascia molto a desiderare.

LA RIPRESA

Dopo un primo tempo dove l'Irlanda del Nord punge in maniera non incisiva nella ripresa fa tremare la Svizzera. Washington colpisce di testa il centro di Ward, mettendo di poco sopra la traversa e Saville indirizza un tiro fin troppo semplice a Sommer. Seferovic continua a sprecare a viene rimpiazzato da Embolo che, in soli otto minuti, riesce a fare molto di più rispetto a quello proposto dai suoi compagni. L’attaccante dello Schalke imbecca Mehmedi, che arriva però in ritardo, e impegna poi con una bella conclusione McGovern. Nel primo minuto di recupero i riflettori sono tutti per il milanista Rodriguez che diventa il protagonista assoluto della gara esattamente come era accaduto all’andata quando aveva messo a segno l’unica rete della partita. Il terzino del Milan salva la sua nazionale, respingendo sulla linea il colpo di testa di Evans al 92' dopo l'uscita a vuoto di Sommer. La Svizzera fa festa tra la disperazione dell'Irlanda del Nord.

CLICCA QUI PER IL VIDEO SVIZZERA IRLANDA DEL NORD (0-0): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (QUALIFICAZIONI MONDIALI, da video sky)

