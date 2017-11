Atp Finals 2017/ Diretta Federer Zverev, Cilic Sock streaming video e tv, orario delle partite

Diretta Atp Finals 2017: streaming video e tv, martedì 14 novembre alla O2 Arena di Londra si giocano Federer Zverev e Cilic Sock nella seconda giornata del girone intitolato a Boris Becker

14 novembre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Atp Finals 2017: Alexander Zverev sfida Roger Federer (Foto LaPresse)

Nuova giornata alle Atp Finals 2017: martedì 14 novembre si torna in campo alla O2 Arena di Londra a partire dalle ore 15 (orario di casa nostra) e le due partite cui assisteremo saranno quelle del girone intitolato a Boris Becker. Si parte con Cilic Sock per poi arrivare, alle ore 21, all’attesissima sfida Federer Zverev. Come sempre, gli organizzatori hanno messo nel calendario l’incrocio tra i due vincenti della prima giornata (e dunque quello tra i due perdenti) in modo da non creare una situazione nella quale il terzo turno potesse prevedere due partite inutili o quasi; anche in questo modo però potremmo avere già oggi il primo qualificato alla semifinale, e per contro il primo eliminato.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL TORNEO

Le Atp Finals 2017 sono trasmesse in diretta tv sulla televisione satellitare: l’appuntamento per tutti i possessori di un abbonamento è su Sky Sport 2, con la possibilità ovviamente di seguire i match anche su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, grazie alla diretta streaming video attivabile con l’applicazione Sky Go che non comporta costi aggiuntivi.

CILIC SOCK

Quasi un dentro o fuori, perchè il perdente sarebbe eliminato se a vincere la partita della sera fosse il giocatore da affrontare tra due giorni; dunque ci sarà anche una certa componente di tensione a caricare questa sfida. Marin Cilic è alla terza partecipazione alle Finals, ma non ha mai superato il round robin: l’anno scorso inutile vittoria contro Nishikori, il 2014 era il suo anno (aveva vinto gli Us Open due mesi prima) ma un problema fisico gli aveva impedito di competere al 100% e aveva lasciato Londra con tre sconfitte. Oggi Cilic è un giocatore più sicuro dei propri mezzi, ma ancora parecchio sfortunato: con tutta probabilità avrebbe comunque perso la finale di Wimbledon contro Roger Federer, ma non ha nemmeno avuto la possibilità di giocarsela ad armi pari perchè nel secondo e terzo set praticamente camminava. Jack Sock, che invece è alla sua prima esperienza nel Master di fine anno, ha fatto il miracolo vincendo il Master 1000 di Parigi-Bercy e qualificandosi all’ultimo; tuttavia ha anche approfittato del flop di tutti i principali indiziati e del ritiro di Nadal in Francia. La sensazione è che, nonostante avesse iniziato alla grande il 2017 (semifinale a Indian Wells), sia quello che c’entra meno in questa élite di giocatori, anche se le partite vanno giocate dall’inizio e ovviamente anche l’americano ha piene possibilità di prendersi la semifinale.

FEDERER ZVEREV

Sicuramente l’ennesima finale tra Roger Federer e Rafa Nadal è l’evento attesissimo del Master, ma la partita di oggi tra il Re e Alexander Zverev è quasi come un rito di passaggio. Potrebbe non esserlo al 100% visto che Federer non ha intenzione non solo di smettere di giocare ma anche e soprattutto di vincere; tuttavia Sasha Zverev, 20 anni, è un predestinato fin dalla più tenera età e lo ha dimostrato da juniores (vittoria agli Australian Open, finali di Roland Garros, Us Open e Orange Bowl) e nei suoi primi passi da professionista, con già 6 titoli Atp e due Master 1000 in bacheca, entrambi vinti nel 2017, su due superfici diverse (a Roma e Montréal) e battendo in finale due come Novak Djokovic e lo stesso Federer, che saranno anche stati lontani dalla condizione migliore ma in una finale Master 1000 deve sempre batterli. Zverev è numero 3 Atp e ha dovuto rinunciare al Master NextGen per giocare a Londra; Federer è numero 2, ha vinto sei volte le Finals, ha in bacheca 95 trofei e 19 Slam. Volendo fare un paragone, è un po’ come quella sfida tra un giovane svizzero e il campionissimo Sampras a Wimbledon, anche se per sapere se davvero la portata sarà stata quella dovremo aspettare almeno qualche anno.

© Riproduzione Riservata.