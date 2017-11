Burkina Faso Capo Verde/ Streaming video e diretta tv: formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Burkina Faso Capo Verde, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca a Ouagadougou per le qualificazioni Mondiali 2018

14 novembre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Burkina Faso Capo Verde, qualificazioni Mondiali 2018 (Foto LaPresse)

Burkina Faso Capo Verde si gioca allo Stade du 4 Aout di Ouagadougou, capitale dello stato dell’Africa occidentale: alle ore 20:30 di martedì 14 novembre anche queste due nazionali, che erano inserite nel girone D della terza fase CAF, chiudono le loro qualificazioni al Mondiale 2018. Che una delle due vinca o meno, l’accesso alla fase finale in Russia resterà una chimera: questo gruppo si è infatti risolto venerdì scorso, quando il Senegal ha vinto in Sudafrica e ha blindato il suo posto nelle 32 della prossima estate. A Burkina Faso e Capo Verde non rimane dunque che provare a vincere per chiudere in bellezza, potendo archiviare il secondo posto nel girone. Che forse aumenterebbe i rimpianti, ma tant’è: il percorso è terminato e bisognerà riprovarci tra quattro anni.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Burkina Faso Capo Verde non sarà trasmessa in diretta tv, nè avrete a disposizione una diretta streaming video per seguire la partita di Ouagadougou; per tutte le informazioni utili potete comunque rivolgervi al sito ufficiale della federazione internazionale (www.fifa.com) con le relative pagine ufficiali presenti sui social network, dove troverete anche gli account delle due nazionali in campo questa sera per la partita.

IL CONTESTO

Entrambe le nazionali hanno 6 punti, e sarebbero rimaste in corsa solo se il Senegal avesse perso quattro giorni fa: in quel caso la vincente della sfida odierna avrebbe dovuto sperare in un altro ko dei Leoni della Teranga a Dakar, cosa che avrebbe portato al sorpasso in classifica. Invece, così non sarà: tra le due, quella che può mangiarsi maggiormente le mani (può o deve) è sicuramente il Burkina Faso, che lo scorso anno aveva vinto sul campo di Capo Verde (2-0) e si era messo in ottima posizione, ma non è andato oltre il 2-2 interno contro il Senegal e soprattutto lo scorso mese è andato a perdere a Johannesburg contro un Sudafrica che fino a lì aveva ottenuto soltanto un punto, avendo perso entrambe le partite contro la stessa Capo Verde. La qualificazione insomma non era impossibile da centrare, ma sono mancati i dettagli nei momenti decisivi e adesso si giocherà dunque soltanto per un secondo posto comunque onorevole.

PROBABILI FORMAZIONI BURKINA FASO

Paulo Duarte, CT del Burkina Faso, schiera la sua nazionale con il 4-2-3-1 ma naturalmente bisognerà capire se ci sarà qualche modifica nell’undici di partenza. Qualcosa ci aspettiamo: Nakoulma, la prima punta, potrebbe lasciare spazio a Aristide Bancé mentre uno dei due esterni offensivi, probabilmente il sinistro dove in Sudafrica ha giocato Bayala, può essere ricoperto da Aziz Ki o Banhoro, con la conferma invece dei due Traoré (Bertrand e Alain) che sono i giocatori più esperti e il motore offensivo della nazionale burkinabe. La cerniera mediana di centrocampo dovrebbe essere composta da Blati Touré e capitan Kabore; Malo e Ouattara possono essere ancora una volta i due terzini in difesa, con Bakary Kone a guidare il reparto arretrato in posizione centrale al fianco di Yago. In porta invece dovrebbe esserci Koffi, che gioca nel campionato francese con la maglia del Lille.

Capo Verde in campo con il 4-3-3, e anche per Lucio Antunes è probabile qualche cambio. In porta dovrebbe esserci Vozinha con Tiago Almeida e Stopira a occuparsi degli esterni difensivi, avendo in Varela e Ponck la coppia che giocherà a protezione del portiere. Nella linea mediana da valutare la presenza di capitan Soares, che può lasciare il posto a qualche collega come Jamiro Monteiro; davanti alla difesa si dovrebbe posizionare Steven Pereira, con Babanco ad agire invece sul centrodestra. Nel tridente offensivo Héldon è in vantaggio su Ricardo Gomes per il ruolo di prima punta; Ryan Mendes e Garry Rodrigues sono invece in balottaggio con Nuno Rocha e Kevin Oliveira per avere ancora, come successo il mese scorso, la maglia da titolare sugli esterni offensivi.

QUOTE E SCOMMESSE

Le quote Snai sono disponibili per chiunque voglia scommettere su Burkina Faso Capo Verde: la nazionale di casa è favorita ma i pronostici sono tutto sommato in equilibrio. Siamo infatti a 2,10 per il segno 1 che identifica la vittoria burkinabe, mentre per l’affermazione esterna di Capo Verde la quota (segno 2) è di 3,80. Il pareggio è identificato dal segno X e vi permetterebbe di guadagnare 3,00 volte la somma che avrete eventualmente deciso di mettere sul piatto.

