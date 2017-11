Germania Francia/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Germania Francia: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita amichevole a Colonia, oggi martedì 14 novembre

14 novembre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta Germania Francia - LaPresse

Germania Francia è una partita amichevole che si giocherà questa sera, martedì 14 novembre, alle ore 20.45 presso lo stadio RheinEnergieStadion di Colonia, sede di questa sfida così prestigiosa fra due nazionali che hanno fatto la storia del calcio, un confronto bellissimo fra due scuole confinanti ma molto diverse, senza dimenticare la forte rivalità per motivi che vanno anche ben oltre lo sport. Si tratterà questa sera di una amichevole di lusso fra due formazioni che puntano ad essere protagoniste assolute l’estate prossima a Russia 2018, torneo per le quali si sono qualificate con facilità, soprattutto la Germania. Qualche patema in più per la Francia, ma sicuramente anche gli uomini di Didier Deschamps saranno protagonisti dei prossimi Mondiali. Per di più, le occasioni per test di alto livello non saranno ancora tante (la prossima sosta per le Nazionali sarà a fine marzo), dunque Germania e Francia dovranno sfruttare nel migliore dei modi la partita di questa sera.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE L’AMICHEVOLE GERMANIA FRANCIA

Germania Francia non sarà trasmessa in diretta tv da canali televisivi italiani, nonostante il prestigio della sfida di Colonia, di conseguenza per seguire la partita amichevole di questa sera non sarà disponibile nemmeno una diretta streaming video. Ancora maggiore importanza assumeranno dunque per gli appassionati di calcio gli aggiornamenti che saranno garantiti dalle due Federazioni nazionali mediante siti Internet e social network ufficiali.

PROBABILI FORMAZIONI GERMANIA FRANCIA

La Germania ci aveva stupito con una formazione piuttosto anomala venerdì sera a Wembley contro l’Inghilterra. Il commissario tecnico Joachim Loew aveva infatti schierato i seguenti undici titolari: Ter Stegen in porta, davanti a lui Ginter, capitan Hummels e Rüdiger, a centrocampo Kimmich a destra, Gündogan, Özil e sulla fascia mancina Halstenberg, infine il tridente offensivo con Draxler, Werner e Sané. C’è dunque grande attesa per scoprire le scelte per questa sera, di certo ci sarà spazio per altri giocatori ma potrebbero esserci nuove scelte a sorpresa. Decisamente stuzzicante era stata la formazione di partenza della Francia contro il Galles, sempre venerdì sera. Per Deschamps un aggressivo 4-2-3-1 con la retroguardia formata da Jallet, Koscielny, Umtiti e Kurzawa davanti al portiere Mandanda; lavoro delicato per Tolisso e Matuidi in mediana per sostenere un attacco fortissimo, ma che potrebbe essere sbilanciato, dal momento che aveva il terzetto formato da Mbappé, Griezmann e Coman dietro al centravanti Giroud. Contro la Germania vedremo invece un assetto più coperto?

PRONOSTICO E QUOTE

Il pronostico vede la Germania favorita contro la Francia, presumibilmente anche in virtù del fattore campo dal momento che si giocherà a Colonia. Infatti le quote proposte dall’agenzia di scommesse sportive Snai ci dicono che il segno 1 è quotato a 2,10, dunque la vittoria della Germania è considerata un evento decisamente probabile; per il pareggio si sale a 3,35 (segno X) e una quota molto simile (3,30) è prevista per il segno 2 che indica un’eventuale vittoria della Francia, che darebbe una grossa delusione al pubblico tedesco.

