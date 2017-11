Inghilterra Brasile/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Inghilterra Brasile: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita amichevole a Wembley, oggi martedì 14 novembre

Inghilterra Brasile è una partita amichevole che si giocherà questa sera, martedì 14 novembre, alle ore 21.00 presso lo stadio di Wembley: a Londra saranno le 20.00 quando si accenderanno i riflettori su questa sfida così prestigiosa fra due nazionali che hanno fatto la storia del calcio, anche se a livello di titoli conquistati l’Inghilterra non può reggere il confronto con il Brasile. In effetti gli inglesi sono celebri per le tante occasioni sprecate quando si parla di Nazionale, con il titolo mondiale casalingo del 1966 che resta una gioia isolata e ormai lontanissima, mentre il Brasile è costantemente ai vertici, in Sudamerica e naturalmente anche ai Mondiali. Si tratterà questa sera di una amichevole di lusso fra due formazioni che puntano ad essere protagoniste assolute l’estate prossima a Russia 2018, torneo per le quali si sono qualificate con facilità. Le occasioni per test di alto livello non saranno ancora tante (la prossima sosta per le Nazionali sarà a fine marzo), dunque Inghilterra e Brasile dovranno sfruttare nel migliore dei modi la partita di questa sera.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE L’AMICHEVOLE INGHILTERRA BRASILE

Inghilterra Brasile sarà trasmessa in diretta tv da Fox Sports HD, il canale televisivo disponibile per gli abbonati Sky al numero 204 della piattaforma satellitare, di conseguenza per seguire la partita amichevole allo stadio di Wembley sarà disponibile anche la diretta streaming video tramite l’applicazione Sky Go, sempre per gli abbonati. Per tutti gli altri, importanti aggiornamenti saranno comunque garantiti dalle due Federazioni nazionali mediante siti Internet e social network ufficiali.

PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA BRASILE

Occasione di assoluto prestigio per entrambi gli allenatori, che dovranno far convivere l’esigenza di dare minuti a tutti i giocatori (magari sperimentando qualche novità) e quella di fare comunque bella figura, perché Inghilterra Brasile è una partita che attirerà l’attenzione di ogni appassionato di calcio in giro per il mondo. Per l’Inghilterra del c.t. Southgate possiamo ipotizzare un 3-5-2 di partenza con Hart in porta; retroguardia a tre con Maguire, Cahill e Stones; il folto centrocampo da destra a sinistra con Walker, Livermore, Dier, Loftus-Cheek e Young; coppia d’attacco formata invece da Rashford, Vardy. Il Brasile di Tite dovrebbe rispondere con il 4-3-3: in porta Alisson; davanti a lui Dani Alves, Marquinhos, Miranda e Marcelo; a centrocampo il terzetto con Paulinho, Casemiro e Renato Augusto; infine il tridente d’attacco con Coutinho, Gabriel Jesus e Neymar.

PRONOSTICO E QUOTE

Il pronostico vede il Brasile favorito contro l’Inghilterra, in modo forse anche più netto del previsto dal momento che si gioca a Wembley. Infatti le quote proposte dall’agenzia di scommesse sportive Snai ci dicono che il segno 2 è quotato a 1,73, dunque la vittoria dei verdeoro considerata un evento molto probabile; per il pareggio si sale a 3,70 (segno X) e addirittura fino a 4,50 per il segno 1 che indica un’eventuale vittoria dell’Inghilterra, per la gioia del pubblico amico.

