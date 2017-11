Irlanda Danimarca/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

14 novembre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta Irlanda Danimarca - LaPresse

Irlanda Danimarca, diretta dall’arbitro polacco Szymon Marciniak, è la partita di ritorno dei playoff di qualificazione ai Mondiali di Russia 2018 che si giocherà questa sera, martedì 14 novembre, alle ore 20.45 italiane (le 19.45 locali) presso l’aveva Stadium di Dublino, sede di questa sfida che deciderà le sorti delle due Nazionali. Dopo il pareggio per 0-0 sabato sera all’andata a Copenaghen, l’Irlanda ha l’occasione di giocare in casa il ritorno, ma dovrà vincere per ottenere il pass, mentre alla Danimarca basterebbe un pareggio con gol, oltre che naturalmente una vittoria. Infine, in caso di altro pareggio per 0-0, si andrebbe avanti con i tempi supplementari e poi eventualmente anche con i calci di rigore. Si deciderà dunque stasera l’ultima qualificata europea per il prossimo torneo iridato: l’Irlanda è arrivata seconda nel girone vinto dalla Serbia, per la Danimarca invece piazza d’onore nel gruppo dal quale è emersa la Polonia.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA IRLANDA DANIMARCA

Irlanda Danimarca sarà trasmessa in diretta tv da ben tre canali della piattaforma satellitare Sky, cioè per la precisione Sky Sport 3 HD, Sky Supercalcio HD e Sky Calcio 1 HD, i numeri 203, 206 e 251. Di conseguenza, gli abbonati Sky potranno usufruire anche della diretta streaming video tramite l’applicazione Sky Go. Ancora maggiore importanza assumeranno dunque per gli appassionati di calcio gli aggiornamenti che saranno garantiti dalle due Federazioni nazionali mediante siti Internet e social network ufficiali.

PROBABILI FORMAZIONI IRLANDA DANIMARCA

Parlando delle probabili formazioni, assumiamo come base naturalmente le scelte dei due commissari tecnici nella partita d’andata di sabato sera a Copenaghen. La Danimarca padrona di casa era stata schierata dal commissario tecnico Aage Hareide secondo un modulo 4-3-3 con Schmeichel in porta; davanti a lui retroguardia a quattro con Ankersen, Kjaer, Bjelland e Stryger Larsen da destra a sinistra; a centrocampo un terzetto con Delaney (di origini irlandesi), Kvist ed Eriksen; infine il tridente d’attacco con Cornelius, Jorgensen e Sisto. Dall’altra parte, il 4-4-1-1 dell’Irlanda del c.t. Martin O’Neill era stato formato da Randolph in porta; difesa con Christie, Duffy, Clarck e Ward; il quartetto di centrocampo aveva visto titolari O'Dowda, Hendrick, Arter e McClean; in attacco Brady trequartista alle spalle della punta centrale Murphy.

PRONOSTICO E QUOTE

Il pronostico vede grandissimo equilibrio per questo Irlanda Danimarca, forse anche sulla scia di quello che abbiamo visto all’andata. Infatti le quote proposte dall’agenzia di scommesse sportive Snai ci dicono che il segno 1 è quotato a 2,95; per il pareggio (segno X) la quota è esattamente la stessa, mentre la Danimarca pur giocando in trasferta è considerata leggermente favorita, dal momento che il segno 2 che indica un’eventuale vittoria danese è quotato a 2,70.

