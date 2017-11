Italia Olanda Under 20/ Streaming video e diretta Rai.tv, probabili formazioni, quote e risultato live

Diretta Italia Olanda Under 20: streaming video e rai.tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita amichevole per il Torneo 8 nazioni.

14 novembre 2017 Michela Colombo

Diretta Italia Olanda Under 20 (LaPresse)

Italia-Olanda Under 20 è la partita in programma oggi martedì 14 novembre 2017, alle ore 15.00 presso lo stadio comunale Guido Teghil a Lignano Sabbiadoro e valida per torneo amichevole 8 Nazioni. Nuovo appuntamento quindi per la formazione giovanile guidata da Federico Guidi, che dopo il pari rimediato contro la Germania qualche giorno fa, spera oggi di conseguire in questo particolare turno il secondo successo. Per ora le cose infatti non si stanno mettendo bene per gli azzurrini, che pure hanno ancora da vivere parecchi incontri in calendario fino a marzo, quando terminerà il torneo amichevole iniziato lo scorso mese di agosto

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo che la partita amichevole tra Italia e Olanda Under 20 sarà visibile in diretta tv sulla tv di stato: appuntamento alle ore 15.00 sul canale Raisport + (numero 57 del telecomando del digitale terrestre) con diretta video streaming garantita sul portale raiplay.it.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING ITALIA OLANDA UNDER 20 (raiplay.it)

LE PROBABILI FORMAZIONI

La graduatoria del torneo 8 Nazioni non vede l’Italia ben posizionata, benchè sia di ritorno da un difficile pareggio con la Germania che contende all’Inghilterra la prima piazza. Guidi e gli azzurrini quindi hanno bisogno di una vittoria in casa per poter ancora considerarsi il lotta per la vittoria dell’8 nazioni. 22 i convocati della nazionale U20 per la partita a Lignano contro l’Olanda Under 20 e qualche gradito ritorno come quello dell’attaccate Giuseppe Panico, out contro i tedeschi per influenza. Confermato il 4-3-3 visto contro i tedeschi, il ct della nazionale Under 20 per la probabile formazione del match dovrebbe confermare Zaccagno tra i pali, con la coppia centrale formata da Marchizza e Vernier e con Ghiglione e Beruatto ai lati. In cabina di regia ecco poi Pessina, con Castrovillari confermato titolare e uno tra Cassata e D’Urso a completamento della mediana. Perr l’attacco potrebbe ritrovare il campo dal primo minuto proprio Panico, con Edera confermato dopo la doppietta firmata del precedente turno: ballottaggio tra Dalmonte e Coppolaro per la fascia destra.

Per l’Olanda di Lodeweges, di ritorno al 2-0 contro la Svizzera, che continua ad essere il fanalino di coda della classifica generale, non sono attesi particolari cambiamenti di formazione, a partire dal modulo, che pare confermato il 3-5-2. Tra i pali ecco quindi De Boer, con davanti Zeefulk in difesa, reparto poi completato da Bergsma e Sandler. Per la mediana è quindi pronto Koopemesiner in cabina di regia mentre al fianco del centrale dell’Az Alkmaar ecco Paal e Helrm, con il duo Eiting-De Wit pronti a capire le fasce esterne. L’attacco sarà affidato alle due punte Alhalf e Sierhuis, che attendono ancora la consacrazione della rete.

QUOTE E PRONOSTICO

Dando un occhio alle quote fissate alla viglia di questo match amichevole tra Italia e Olanda Under 20 notiamo che il portale di sommesse betclic ha consegnato iil titolo di favorita alla squadra azzurra, data alla vittoria per 2.05. Segnaliamo poi che il successo corsaro oranje è stato invece fissato a 3.05, mentre il pareggio ha ricevuto la valutazione di 3.40.

