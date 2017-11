Italia Russia Under 21/ Streaming video e diretta Rai.tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live

Diretta Italia Russia Under 21: streaming video e rai.tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita amichevole in programma oggi 114 novembre.

14 novembre 2017 Michela Colombo

Diretta Italia Russia Under 21 (LaPrese)

Italia-Russia Under 21 è la partita amichevole in programma oggi martedì 14 novembre 2017 alle ore 18.30 presso lo stadio Benito Stirpe di Frosinone, città a cui la nazionale fa ritorno dopo 11 anni di assenza. Match di grande livello quello che attende gli azzurri del ct Di Biagio che dopo il KO rimediato pochi giorni fa contro il Pescara in amichevole, ma la nostra nazionale è pronta a dare nuovo lustro al tricolore contro la formazione di Bushmanov. La partita amichevole di oggi sarà poi anche l’ultimo appuntamento della squadra Under 21, prima di tornare in campo nella prossima primavera per affrontare Serbia e Norvegia.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

La partita amichevole tra Italia e Russia Under 21, sarò visibile in diretta tv, sulla tv di stato: appuntamento alle ore 18.30 su Rai2, con diretta streaming video della partita assicurata tramite il portale gratuito raiplay.it.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA VIDEO STREAMING ITALIA RUSSIA U21 (da raiplay.it)

LE PROBABILI FORMAIZONE

Nonostante qualche defezione importante, non ultima quelle di Bonifazi e Petretta, Di Biagio non dovrebbe far fatica a mettere in campo allo Stirpe un 4-4-2 davvero importante. Dando un occhio alle convocazioni diramate dei giorni scorsi possiamo dire che dovremmo vedere tra i pali Audero, con Romagna e Mancini difensori centrali titolari di fronte l’estremo difensore del Venezia: Dickmann e Pezzella disponibili sulle corsie. Nella mediana ecco poi Locatelli in cabina di regia fresco di fascia di capitano: il rossonero sarà accompagnato da Murgia, con Chiesa e Orsonlini sull’esterno. Le maglie da titolari in attacco saranno invece date a Favilli e Cutrone, con Verde in cerca di spazi: da valutare poi l'inserimento di Parigini, in gol nel precedente match tra gli azzurri e il Marocco.

Per la probabile formazione della nazionale russa, è probabile che Bushmanov opti per qualche cambio rispetto all’11 sceso in campo pochi giorni fa contro l’Armenia per il torneo di qualificazione agli europei U21. Va però detto che il banco di prova si annuncia complicato per i russi che vorranno comunque fare bene sfruttando dove possibile i protagonisti della rosa. Confermato in ogni caso il 4-2-3-1 con Leschuck tra i pali e il duo Likhachev e Chernov di fonte al numero 1 del Dinamo Mosca II. A completare il rapporto ecco i due esterni Shakuro e Rasskazov, con Lanin e il capitano Zhigulev a far da cerniera tra i settori del campo. Qualche movimento maggiore nelle zone avanzate del campo, con Obyyakov, che si contende la maglia sulla trequarti con Fomin mentre Zuev rimane in dubbio con Rifat Zhemaletdinov per la fascia sinistra. Confermato invece Bakaev sulla destra dopo il gol fatto all'Armenia: come prima punta Melkadze si gioca il ruolo di titolare com Timur Zhamaletdinov e Chalov.

QUOTE E PRONOSTICO

Diamo ora un occhio alle quote e al pronostico fissato per il match amichevole tra Italia e Russia Under 21, e lo facciamo facendo riferimento alle quotazione date dal portale di scommesse bet 365. Alla vigilia del fischio d’inizio va infatti detto che la vittoria azzurra è stata data a 1.72, contro il 4.33 fissato per il successo corsaro dei russi, con pareggio poi valutato a 3.50.

