Probabili Formazioni/ Germania Francia: quote e le ultime notizie live (amichevole)

Probabili formazioni Germania Francia: le quote e le ultime novità live sui possibili schieramenti in campo stasera alle ore 20.45 per il match amichevole a Colonia.

14 novembre 2017 Michela Colombo

Probabili Formazioni Germania Francia (LaPresse)

Si giocherà oggi 14 novembre 2017 alle ore 20.45 allo stadio RheinEnergieStadion di Colonia l’amichevole di lusso tra Germania e Francia: andiamo quindi a vedere quali saranno le scelte dei due tecnici per le probabili formazioni di questo match, un grande classico del calcio europeo e che vedrà di fronte due grandi protagoniste dei prossimi mondiali 2018 di Russia. La sfida, in programma in terra tedesca, arriva per Germania e Francia dopo i rispettivi impegni nel torneo di qualificazione ai Mondiali, oltre che alcuni impegni amichevoli, terminati con grande soddisfazione da parte dei due allenatori. Il pari realizzato dai tedeschi contro l’Inghilterra e la vittoria ottenuta dai francesi sul Galles ha infatti fornito rispettosamente a Loew come a Deschamps i primi utili suggerimenti in vista dei prossimi impegni estivi, oltre che a quelli primaverili (a fine marzo è intatti attesa una nuova sosta nazionali). Andiamo ora a vedere nel dettaglio le scelte dei due allenatori per le probabili formazioni dell’amichevole tra Germania e Francia.

QUOTE E PRONOSTICO

Dato il grande valore tecnico sportivo dell'amichevole tra Germania e Francia, il portale sinai ha ovviamente fornito quote interessanti per questa partita al Colonia. Per il portale di scommesse infatti il favore del pronostico va ai tedeschi, la cui vittoria è stata quotata a 2.15: il successo dei transalpini è stato invece valutato a 3.03. mentre il pari ha ricevuto la quota di 3.30.

GLI ESPERIMENTI DI LOEW

L’amichevole che ha visto impegnata la Germania solo pochi giorni fa contro l’Inghilterra ha permesso al tecnico Loew di sperimentare nuove soluzioni per il suo 11 titolare: ci aspettiamo quindi altri volti nuovi e altre sorpresa per questo test match amichevole contro i galletti, banco di prova eccezionale per nuovi esperimenti per la probabile formazione. Rispetto al 3-4-3 visto a Wembley però stasera Loew potrebbe puntare sul 3-4-2-1, che potrebbe addirittura vedere Leno tra i pali, al posto del coetaneo Ter Stegen visto in campo contro gli inglesi. Ambi cambi anche in difesa con Boateng al centro del reparto dove invece verrà confermato Rudiger, con possibile ballottaggio tra Sule e Hummels sulla fascia mancina. In mediana l’unico confermato potrebbe essere Kimmich, mentre sarà Blattenhardt a coprire l’altra fascia esterna: qualche dubbio anche al centro della mediana con Khedira (in panca contro l’Inghilterra) a fianco di uno tra Kroos (colpito da gastroenterite nella precedente amichevole) e Ozil. Ballottaggi interessanti anche nel reparto offensivo visto che Wagner potrebbe dare di nuovo il cambio a Wener come visto nella presente amichevole, mentre Sanè e Draxler potrebbero ora vedere la panchina favore di Brandt e Gotze, con Emre Can, altrettanto valida alternativa nella corsia mancina.

LE SCELTE DI DESCHAMPS

Possibile un nuovo cambio di modulo per Deschamps e la sua Francia: dal 4-2-3-1 andato in scena contro il Galles pochi giorni fa il tecnico dei galletti potrebbe ora optare per un 4-3-3 che ovviamente metterà tra i pali Mandanda, benchè Areola potrebbe pure rimanere in ballottaggio fino all’ultimo. Nel reparto difensivo ecco qualche ballottaggio, pur confermati poi titolari Jallet e Umtiti, già in campo contro i dragoni: Varane potrebbe infatti prendere il posto di Koscielny, mentre Digne si gioca il ruolo sulla fascia mancina con Kurzawa. Non ci saranno novità in mediana con la coppia formata da Matuidi e Tolisso, rinforzata ora dalla presenza di Rabiot, benché N’Zonzi rimanga tra i papabili per una maglia da titolare. Nel tridente d’attacco infine Deschamps non potrà rinunciare a Griezmann, almeno per la prima parte dell’amichevole di Colonia: spazio dal primo minuto ora a Martial e Mbappè, con parecchi giocatori a disposizione per disputare la ripresa.

IL TABELLINO

GERMANIA (3-4-2-1): Leno; Rudiger, Boateng, Sule; Kimmich, Kroos, Khedira, Plattenhardt; Brandt, Gotze; Wagner. All. Loew

FRANCIA (4-3-3): Mandanda; Jallet, Umtiti, Varane, Digne; Matuidi, Tolisso, Rabiot; Martial, Mbappe, Griezmann. All. Deschamps

