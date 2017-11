Probabili formazioni/ Inghilterra Brasile: quote, le notizie live (amichevole)

Probabili formazioni Inghilterra Brasile: le quote e le ultime novità live sulla partita amichevole di lusso che stasera le due Nazionali giocheranno a Wembley

14 novembre 2017 Mauro Mantegazza

Probabili formazioni Inghilterra Brasile - LaPresse

Inghilterra Brasile si gioca questa sera alle ore 21.00 al Wembley Stadium; sarà un’amichevole di lusso sul cammino di preparazione di queste due squadre ai Mondiali 2018, dunque per i due commissari tecnici sarà occasione importante per fare esperimenti circa le formazioni, fermo restando che il risultato ha la sua importanza quando si affrontano Nazionali di questo livello. Non resta ora che nel dettaglio quali potrebbero essere le probabili formazioni di Inghilterra Brasile.

QUOTE E PRONOSTICO

Il pronostico vede il Brasile favorito piuttosto nettamente contro l’Inghilterra, notizia interessante dal momento che si gioca a Wembley. Infatti le quote proposte dall’agenzia di scommesse sportive Snai ci dicono che il segno 2 per la vittoria del Brasile è quotato a 1,73; per il pareggio si sale a 3,70 (segno X) e addirittura fino a 4,50 per il segno 1 che indica un’eventuale vittoria dell’Inghilterra.

PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA BRASILE

LE SCELTE DI SOUTHGATE

La nazionale inglese, dopo avere vinto il proprio girone di qualificazione rimanendo imbattuta nelle dieci partite giocate, con otto vittorie e solo due pareggi, sta adesso vivendo un mese di novembre caratterizzato da amichevoli di lusso, venerdì sera contro la Germania e oggi contro il Brasile, sempre a Wembley. Dunque, per l’Inghilterra del c.t. Southgate possiamo ipotizzare un 3-5-2 di partenza con l’ex torinista Hart in porta; retroguardia a tre con Maguire, Cahill perno centrale e Stones; il folto centrocampo da destra a sinistra con Walker, Livermore, Dier, Loftus-Cheek e Young come esterno sulla corsia mancina; coppia d’attacco formata invece da Rashford e Vardy.

LE SCELTE DI TITE

Il Brasile ha dominato il raggruppamento della zona sudamericana, mettendo in cassaforte con enorme anticipo un posto tra le 32 squadre che animeranno la prossima estate in Russia. La selezione verdeoro è una delle favorite alla vittoria finale e si sta preparando ai Mondiali da molto tempo, visto che non è mai stata in affanno nell’intricato (dal secondo posto in giù) girone Conmebol. Anche il Brasile è stato impegnato venerdì scorso in un match amichevole, vittoria per 3-1 contro il Giappone. Ipotizziamo il Brasile di Tite con il modulo 4-3-3: in porta il romanista Alisson; davanti a lui l’ex juventino Dani Alves, l’ex giallorosso Marquinhos, l’interista Miranda e Marcelo; a centrocampo il terzetto con Paulinho, Casemiro e Renato Augusto; infine il tridente d’attacco con l’ex nerazzurro Coutinho, Gabriel Jesus e naturalmente Neymar.

PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA BRASILE: IL TABELLINO

INGHILTERRA (3-5-2): Hart; Maguire, Cahill, Stones; Walker, Livermore, Dier, Loftus-Cheek, Young; Rashford, Vardy. All.: Southgate.

BRASILE (4-3-3): Alisson; Alves, Marquinhos, Miranda, Marcelo; Paulinho, Casemiro, Renato Augusto; Coutinho, Gabriel Jesus, Neymar. All:. Tite.

© Riproduzione Riservata.