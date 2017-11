Senegal Sudafrica/ Streaming video e diretta tv: formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Senegal Sudafrica: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita di Dakar, ultima giornata del girone delle qualificazioni Mondiali

14 novembre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Senegal Sudafrica, qualificazioni Mondiali 2018 (Foto LaPresse)

Senegal Sudafrica si gioca alle ore 20:30 di martedì 14 novembre: per il girone D delle qualificazioni Mondiali 2018 (ovviamente CAF, la federazione africana) si tratta dell’ultimo impegno delle due nazionali che scenderanno in campo al Léopold Sédar Senghor di Dakar. I conti per la qualificazione si sono però definiti lo scorso venerdì, quando si è giocata la partita di andata: il Senegal ha vinto a Polokwane (2-0) e dunque sono stati i Leoni della Teranga a ottenere il pass per la fase finale della Coppa del Mondo, mentre i Bafana Bafana restano fuori dalla competizione proseguendo nel loro difficile periodo. Certo, resta la grande domanda su cosa sarebbe stato senza l’annullamento della gara dello scorso anno.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Senegal Sudafrica non sarà trasmessa in diretta tv, nè avrete a disposizione una diretta streaming video per seguire la partita di Dakar; per tutte le informazioni utili potete comunque rivolgervi al sito ufficiale della federazione internazionale (www.fifa.com) con le relative pagine ufficiali presenti sui social network, dove troverete anche gli account delle due nazionali in campo questa sera per la partita.

IL CONTESTO

Come si era già detto rispetto alla partita di venerdì, il Sudafrica aveva battuto il Senegal un anno fa: era finita 2-1, ma era venuto fuori che l’arbitro ghanese aveva appositamente indirizzato il risultato essendo entrato in un giro di scommesse clandestine, così che la FIFA lo aveva radiato imponendo la ripetizione del match. Che si è giocato appunto il 10 novembre, e che il Senegal ha vinto 2-0; con l’omologazione del risultato di novembre 2016 invece i Leoni della Teranga avrebbero oggi 8 punti contro i 7 del Sudafrica, e sarebbe tutto ancora in bilico. Nel girone D ci sono anche Burkina Faso e Capo Verde, entrambe a 6 punti e in campo oggi: tuttavia, anche una vittoria di una delle due non avrebbe influito visto che al Senegal sarebbe bastato un punto per avere il vantaggio nella doppia sfida diretta, contro entrambe.

PROBABILI FORMAZIONI SENEGAL SUDAFRICA

E’ difficile capire in che modo Aliou Cissé voglia disporre i suoi giocatori in campo: il modulo sarà il 4-3-3, ma la qualificazione avvenuta dovrebbe portare a una sorta di ampio turnover. In porta potrebbe comunque esserci Khadim N’Diaye, ma già in difesa Moussa Wagué e Saliou Ciss potrebbero essere titolari sulle corsie laterali, con la coppia centrale Salif Sané-Koulibaly che può ancora giocare o avere un turno di pausa. In mezzo al campo capitan Kouyaté è in ballottaggio con Ndiaye per occupare la posizione di playmaker davanti alla difesa; ai suoi lati invece spazio a Gueye e N’Doye e questo potrebbe essere l’unico reparto a non essere modificato, anche se uno tra Dioussé (ex dell’Empoli) e Alfred N’Diaye potrebbe avere una maglia. Nel tridente offensivo invece Keita Balde Diao si prepara a giocare a sinistra, con Sadio Mané confermato a destra; da prima punta possibile inserimento di uno tra Moussa Sow e Moussa Konaté, con Sakho - in gol venerdì - che potrebbe andare in panchina.

Lo stesso discorso ovviamente si può fare per il Sudafrica di Stuart Baxter, con la differenza che il CT scozzese ha comunque intenzione di chiudere al meglio il girone e provare a vendicare la sconfitta interna. Tuttavia qualche cambio potrebbe comunque esserci, soprattutto nel reparto avanzato: Dino Ndlovu, attaccante del Qarabag, potrebbe essere in campo da prima punta al posto di Percy Tau, con Tshabalala - veterano, e uno dei reduci dal Mondiale casalingo di sette anni fa - che potrebbe giocare sulla corsia sinistra nella linea di mezzepunte. Dall’altra parte Manyama, in mezzo a giostrare da trequartista possibile presenza di Vilakazi che se la gioca con lo stesso Manyama, che si può accentrare lasciando spazio a Dolly sulla fascia destra. In mezzo al campo Jali insidia il posto a uno tra Furman e Mokotjo; difesa con Mkhize e Hlanti ad agire sulle fasce laterali come terzini, in mezzo la coppia formata da Gould e Daniels mentre in porta dovrebbe esserci ancora il capitano Khune.

QUOTE E PRONOSTICO

Il Senegal è largamente favorito per questa partita, così ci dice anche l’agenzia di scommesse Snai: anche e soprattutto in virtù del 2-0 di venerdì, i Leoni della Teranga hanno una quota di 1,40 sulla loro vittoria (per la quale dovrete giocare il segno 1) mentre è addirittura di 8,50 il valore assegnato all’affermazione esterna del Sudafrica, ovviamente segno 2. Per quanto riguarda invece il pareggio, la vincita sarebbe di 4,00 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

