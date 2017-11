Ventura e il giallo delle dimissioni / Video, prima le promette poi smentisce: “Non l'ho mai detto” (Le Iene)

14 novembre 2017 Silvana Palazzo

Ventura e il giallo delle dimissioni a Le Iene Show (Foto: LaPresse)

Il sogno Mondiale è sfumato per l'Italia, che per la prima volta da 60 anni non si è qualificata per la fase finale della Coppa del Mondo. Da Milano è partito Giampiero Ventura, che si è rifugiato a Bari: alle 13.40 è arrivato all'aeroporto Karol Wojtyla, evitando ogni contatto con i media presenti nello scalo, scegliendo un'uscita secondaria. Accompagnato dalle forze dell'ordine, è uscito dal varco doganale, vicino al vecchio aeroporto, per tornare in famiglia. Lì però è stato intercettato da Le Iene Show. «Un po' di educazione», gli chiede il commissario tecnico Giampiero Ventura nel video diffuso dal programma di Mediaset. Con il microfono l'inviato nel frattempo tenta di fare la domanda: «Con educazione, si dimette o no? Ce lo promette?». E il tecnico risponde: «Sì». Stando a quanto riportato dall'Ansa, l'allenatore ha trovato rifugio e conforto dopo lo storico flop tra la propria abitazione e quella dei suoceri. In queste ore sta dunque cercando di assimilare l'amarezza.

DIMISSIONI VENTURA? IL SERVIZIO DE LE IENE SHOW

Il botta e risposta tra Le Iene Show e Giampiero Ventura è diventato un piccolo giallo: la trasmissione ha diffuso un video in cui l'inviato all'arrivo del commissario tecnico a Bari chiede, in un'atmosfera concitata, se ha intenzione di dimettersi e se può prometterlo. L'allenatore, che non ha neppure guardato l'interlocutore, ha risposto di si, ma poi ha negato con un sms all'Ansa di avere annunciato le dimissioni all'inviato de Le Iene Show, Nicolò De Devitis. «Non ho mai detto questo», ha dichiarato Giampiero Ventura in un sms inviato all'Ansa. Intanto non è chiaro se arriveranno prima le sue dimissioni o il suo esonero. «Non me lo aspettavo, è stata una giornata molto triste dal punto di vista sportivo. Il calcio va rifondato del tutto. È il momento di prendere delle scelte che forse negli anni passati non si è avuto il coraggio di prendere», il commento del ministro dello Sport, Luca Lotti.

Questa sera a #LeIene Gian Piero Ventura promette di dimettersi da allenatore della Nazionale Italiana. pic.twitter.com/10YLbrwyYi — Le Iene (@redazioneiene) 14 novembre 2017

