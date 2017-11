AlbinoLeffe Pro Piacenza/ Streaming video e diretta Sportube: formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta AlbinoLeffe Pro Piacenza: streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per i sedicesimi di finale della Coppa Italia Serie C

15 novembre 2017 Claudio Franceschini

Diretta AlbinoLeffe Pro Piacenza, Coppa Italia Serie C (Foto LaPresse)

AlbinoLeffe Pro Piacenza sarà diretta dal signor Davide Miele della sezione di Torino: alle ore 18:30 di mercoledì 15 novembre si gioca allo stadio Atleti Azzurri d’Italia per i sedicesimi della Coppa Italia Serie C 2017-2018. Fino a questo momento questo turno del torneo ha vissuto una sola partita; le altre si giocheranno la prossima settimana, con l’eccezione di due sfide che completeranno il quadro negli ultimi giorni di novembre. A essere favorito è forse l’AlbinoLeffe che, oltre a giocare in casa, arriva da un ottimo periodo di forma.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

AlbinoLeffe Pro Piacenza non verrà trasmessa in diretta tv, ma come per tutte le partite della Serie C, dunque anche quelle di Coppa Italia, sarà possibile collegarsi al portale elevensports.it (il vecchio Sportube, con collegamento ancora attivo) per assistere alla sfida in diretta streaming video, previo il pagamento di una quota per abbonarsi, su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

IL CONTESTO

L’AlbinoLeffe ha fatto il colpo nel turno precedente: anche in virtù di poter giocare in casa ha eliminato il più quotato Monza, una delle grandi rivelazioni della stagione, e si è così guadagnato il diritto a giocare ancora tra le mura amiche questa sfida dei sedicesimi. In più i bergamaschi arrivano da due vittorie consecutive in campionato, sono imbattuti dal primo ottobre (tre vittorie e tre pareggi) e sono riusciti a portarsi nelle primissime posizioni della classifica, sognando anche la promozione diretta. La Pro Piacenza, che fa solo oggi l’esordio in Coppa Italia, ha ottenuto 4 punti nelle ultime due partite, superando il Monza e pareggiando ad Arezzo; tuttavia Fulvio Pea ha ritrovato una vittoria che mancava da quasi due mesi e mezzo e, in virtù di sei sconfitte in 11 partite, si è ritrovato nelle ultime posizioni della classifica. Se il campionato finisse oggi la squadra emiliana, inserita nel girone A, dovrebbe giocare contro il Prato il playout per non retrocedere.

PROBABILI FORMAZIONI ALBINOLEFFE PRO PIACENZA

E’ probabile che le scelte di Massimiliano Alvini siano molto simili a quelle di un mese fa contro il Monza: spesso e volentieri le squadre di Serie C fanno turnover rispetto al campionato. La squadra dovrebbe essere schierata con il 3-4-1-2: Coser tra i pali, linea difensiva con Mondonico al centro e Scrosta e Gusu (autore del gol vittoria nel turno precedente) che gli faranno compagnia sui lati. A centrocampo ci sarà la spinta di Fausto Coppola e Zucchetti sugli esterni, con compiti difensivi quando l’AlbinoLeffe non sarà in possesso del pallone; la difesa diventerà dunque a cinque, lasciando una mediana con Giorgione a comandare le operazioni in posizione centrale e le due mezzali che saranno invece Di Ceglie e Nichetti. Per quanto riguarda l’attacco, spazio possibile a Ravasio e Sibilli ma attenzione a Daniel Kouko che potrebbe anche essere in campo dal primo minuto.

Sarà difesa a tre anche per Fulvio Pea, che però manderà in campo un tridente nel reparto offensivo: qui Mastroianni potrebbe essere titolare come prima punta, mentre Bazzoffia e Starita possono accompagnare sugli esterni dando riposo a Giacomo Ricci e Alessandro, che solitamente sono titolari in campionato. Anche a centrocampo possiamo aspettarci dei cambiamenti: la coppia centrale per esempio può essere formata da La Vigna e Cesari, sugli esterni Messina è candidato a giocare a destra mentre dall’altra parte Gianluca Barba, trascinatore della squadra anche in zona gol, conserva il vantaggio su Belfasti (in rete domenica contro l’Arezzo) che rappresenterebbe una scelta più difensiva, ma che potrebbe comunque avere campo. Non dovrebbe cambiare l’assetto difensivo: possibile spazio al secondo portiere Bertozzi, per il resto Calandra, Battistini e Mauro Belotti dovrebbero essere confermati come pacchetto arretrato.

QUOTE E PRONOSTICO

Secondo le quote fornite dall’agenzia di scommesse Bet365, l’AlbinoLeffe parte favorito per questa partita di Coppa Italia Serie C e c’è una certa differenza tra i due segni: per la vittoria dei padroni di casa infatti la quota è di 1,66 contro il 5,00 che accompagna il segno 2, identificativo del successo esterno della Pro Piacenza. In caso crediate nel pareggio dovrete giocare il segno X, e il guadagno eventuale sarebbe di 3,39 volte la cifra che avrete deciso di mettere sul piatto.

