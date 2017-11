Atp Finals 2017/ Diretta Dimitrov Goffin, Thiem Carreno: streaming video SuperTennis, orario delle partite

Diretta Atp Finals 2017: info streaming video e tv, orario delle partite che si giocano mercoledì 15 novembre al Master di Londra. Si tratta di Dimitrov Goffin e di Thiem Carreno Busta

15 novembre 2017 Claudio Franceschini

Atp Finals 2017: Grigor Dimitrov sfida David Goffin (Foto LaPresse)

Le Atp Finals 2017 ripartono mercoledì 15 novembre con le due partite del girone intitolato a Pete Sampras, di cui si gioca la seconda giornata: alle ore 15 italiane si parte con la sessione pomeridiana nella quale vivremo la sfida Dimitrov Goffin, mentre alle ore 21 via a Carreno Busta Thiem. Avrete già notato l’assenza del nome più importante, quello di Rafa Nadal: incredibilmente il numero 1 Atp, dopo aver perso un match tiratissimo contro David Goffin, ha dato forfait e deve nuovamente rinunciare a vincere per la prima volta il Master. A prenderne il posto è il connazionale Pablo Carreno Busta, che era la prima riserva e che ovviamente eredita da Rafa la sconfitta dell’esordio.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL TORNEO

Le Atp Finals 2017 sono trasmesse in diretta tv sulla televisione satellitare: l’appuntamento per tutti i possessori di un abbonamento è su Sky Sport 2, con la possibilità ovviamente di seguire i match anche su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, grazie alla diretta streaming video attivabile con l’applicazione Sky Go che non comporta costi aggiuntivi. Ricordiamo anche il sito ufficiale del torneo, che è www.nittoatpfinals.com; sui social network trovate gli account ufficiali ATP su facebook.com/ATPWorldTour e @atpworldtour (Twitter).

DIMITROV GOFFIN

Da questa sfida potrebbe uscire il primo semifinalista delle Atp Finals: sarà così qualora nel secondo match a ottenere il successo fosse quello che giocherà venerdì contro il vincente di questa sfida. Semplificando: Dimitrov sarà semifinalista (e primo nel girone) battendo Goffin e con una vittoria di Carreno Busta, per contro il belga avrebbe già oggi il pass per la semifinale se dovesse vincere e nel match serale il trionfo fosse di Thiem. I favori del pronostico vanno sicuramente a Dimitrov, aiutato anche dalla superficie, ma il Goffin visto ieri sera merita rispetto: certo abbiamo poi scoperto come Nadal non fosse evidentemente vicino al suo massimo, ma il belga ha dimostrato di essere cresciuto anche e soprattutto sul piano mentale, che è forse l’aspetto che più gli era mancato in passato. Dopo aver mancato quattro match point ed essere arrivato a giocare il terzo set, Goffin è comunque riuscito a staccare il numero 1 al mondo riuscendo a portare a casa la vittoria: anche con l’avversario fisicamente limitato bisogna saperlo fare. Dimitrov le difficoltà psicologiche se le è lasciate alle spalle nel momento in cui ha vinto a Cincinnati, ma già in tutto il 2017 era parso un giocatore rinnovato: attenzione, perchè se la testa lo aiuta può diventare competitivo ai massimi livelli, visto che in quanto a talento non ha mai dovuto provare invidia nei confronti di nessuno.

THIEM CARRENO BUSTA

Per Dominic Thiem c’è una grande occasione: quella di confrontarsi con la riserva Pablo Carreno Busta piuttosto che con Nadal. La storia insegna che gli “alternate” (come sono chiamati in lingua inglese) hanno spesso e volentieri poca fortuna, però è anche vero che Carreno Busta (quarti al Roland Garros, semifinale agli Us Open) ha avuto una grande stagione e soprattutto ha la possibilità di entrare nel Master alla seconda giornata. Vale a dire che ha tutte le possibilità di raggiungere la semifinale, con la “fortuna” di aver preso il posto del migliore del lotto e dunque di non dover giocare la partita sulla carta più complicata. Chiaramente gli servirà la vittoria per continuare a sperare; Thiem intanto ha giocato un bel match contro Dimitrov, lo aveva rimesso in piedi nel secondo set ma ha poi ceduto nel terzo, quando gli è mancato qualcosa a livello di concentrazione non riuscendo a sfruttare i break messi a segno. Sicuramente l’austriaco ha avuto una seconda parte di 2017 complicata: abbandonata la terra rossa, sulla quale ha giocato la finale a Madrid e la semifinale a Roma, Thiem non è più riuscito a confermarsi su quei livelli. E’ comunque arrivato alle Atp Finals perchè ormai fa parte dell’élite del tennis mondiale, ma la sensazione è che gli manchi ancora qualcosa per arrivare davvero a essere sul piano per cui può essere considerato uno dei favoriti per gli Slam. Anche lui dovrà vincere, oppure sperare che Dimitrov batta Goffin per poi giocarsi tutto contro il belga nell’ultima giornata del girone.

