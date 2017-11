ITALIA RIPESCATA AI MONDIALI?/ Lo spiraglio dell'articolo 7 della FIFA e quel precedente danese

Italia ripescata ai Mondiali? Lo spiraglio dell'articolo 7 della FIFA, in caso di esclusione di una delle formazioni qualificate, gli azzurri potrebbero rientrare in gioco

15 novembre 2017 Fabio Belli

Italia, possibile ripescaggio ai Mondiali? (foto LaPresse)

L’Italia è fuori dai Mondiali e in 24 ore le polemiche si sono sprecate: al di là della politica federale, dei problemi e delle idee per ripartire, la delusione più grande per gli italiani è pensare a un’estate senza gli azzurri ai Mondiali. Le serate in compagnia, le cene tra amici, vivere il calcio per una motivazione puramente spensierata e conviviale è un qualcosa al quale gli italiani, nei grandi eventi estivi, non sono abituati a rinunciare. Ma ormai il treno è passato: o forse no? Nelle ultime ore più o meno tutti hanno cercato di scartabellare regolamenti e precedenti per capire se, in extremis, per gli azzurri possa esserci ancora una porta di servizio aperta verso la Russia. Bisogna essere chiari, l’eventualità è pressoché impossibile, ma a livello puramente tecnico una possibilità ancora c’è.

ITALIA RISPESCATA AL MONDIALE? IL PRECEDENTE DANESE

Stiamo parlando dell’articolo 7 del regolamento ufficiale della FIFA, che spiega: “Qualora un'associazione (delle 32 qualificate) si ritiri o sia esclusa dalla gara, il comitato organizzatore della FIFA deciderà sulla questione a propria discrezione e prenderà qualsiasi azione ritenuta necessaria. Il comitato organizzatore della FIFA può in particolare decidere di sostituire l'associazione in questione con un'altra associazione”. Il che significa che se per qualche motivo, geopolitico o sportivo, una delle Nazionali qualificate dovesse dare forfait, la FIFA potrebbe richiamare gli azzurri tra le 32 qualificate. Azzurri che a livello di ranking sono peraltro i migliori tra le formazioni europee escluse dal mondiale. Qualcuno ha iniziato a ipotizzare come Nazionali come Corea del Sud, Nigeria, Iran, Senegal, Arabia Saudita ed Egitto potrebbero incappare in potenziali esclusioni: sarebbe però un’eventualità sportivamente ingiusta, anche se il precedente del 1992, quando la Danimarca vinse l’Europeo da ripescata grazie all’esclusione della Jugoslavia, è nella memoria di tutti...

© Riproduzione Riservata.